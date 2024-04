ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pod ścianą. Aleksander Śliwka przyznał się do błędu

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z najgorszym wynikiem od lat? "Będziemy walczyć do samego końca"

"Jest na pewno rozczarowanie, żal, smutek, ale jesteśmy sportowcami i trzeba to po prostu wziąć na klatę, iść dalej do przodu. Bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujemy, będziemy walczyć do samego końca. Bo walczymy nie tylko dla siebie, ale też dla kibiców, dla tego klubu, który osiągnął bardzo dużo. Cały czas mamy ten klub na swojej piersi, więc wierzę w to, że wszyscy chcą dać z siebie to, co najlepsze, ale proszę mi wierzyć, że to nie jest łatwe" - komentuje w ZAKSA TV Bartosz Bednorz, przyjmujący kędzierzynian.