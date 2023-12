Zagraniczny gwiazdor zawiódł w kluczowym meczu. Zespół na dnie

To był mecz sąsiadów w tabeli siatkarskiej PlusLigi, ale skończył się w trzech setach. Arcyważne zwycięstwo zanotował GKS Katowice, który we własnej hali pokonał Enea Czarnych Radom. Katowiczanie znakomicie spisali się w ataku i to oni mogą spokojniej przygotowywać się do kolejnych spotkań. Świetnie wypadł zwłaszcza reprezentant Czech Lukas Vasina. Zespół z Radomia pozostaje zaś na dnie ligowej tabeli.