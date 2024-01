Zagrał przeciw przyszłym kolegom. Nieoczywisty transfer w PlusLidze

Wyjątkowo oszczędzimy państwu zwyczajowych gorzkich żali, o których zawsze piszemy wspominając o Treflu Gdańsk. Już dość pisania o tym jak to "Lwy" co roku są rewelacją rozgrywek i przez to drużyna jest ogałacana z najlepszych zawodników. Starczy napisać, że z tegorocznego składu w nowym sezonie nad morzem nie zagrają już Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki, Karol Urbanowicz, Jordan Zaleszczyk i Patryk Niemiec.

Niedzielni kibice siatkówki, gdy usłyszą, że to właśnie Pietraszko zagra w Gdańsku wzruszą ramionami. Tymczasem jest to transfer bardzo nieoczywisty i bardzo w stylu Trefla, który kontraktuje zawodnika mocno niedocenianego przez ekspertów, za to cenionego przez ligowych rywali.

Paweł Pietraszko zagra dla Trefla Gdańsk

Prawie 34-letni Pietraszko to zawodnik od wielu lat obecny w PlusLidze, w drużynach raczej niżej niż wyżej notowanych - w latach 2015-18 w GKS Katowice, potem przez dwa lata w AZS Olsztyn, od tego czasu w Cuprum Lubin. To zawodnik bardzo solidny i wszechstronny.

Dlaczego środkowy do tej pory nigdy nie zdołał wybić się ponad przeciętność? Być może również dlatego, że nie współpracował z żadną agencją menadżerską, a to jak widać czasem pomaga. Tymczasem działacze Trefla nie śpią i myślą o wzmocnieniach na innych pozycjach oprócz środka. Gdzieś w tle toczą się rozmowy w sprawie przyjścia Georga Grozera do Gdańska, ale do porozumienia droga jeszcze daleka.

Po wczorajszym niespodziewanie wygranym spotkaniu 3:2 z Treflem KGHM Cuprum Lubin jest przedostatnie w tabeli w pięciopunktową przewagę nad Czarnymi Radom. "Gdańskie Lwy" z kolei są piąte w lidze i mają dwa punkty przewagi nad Bogdanką LUK Lublin, dla której w kolejnych rozgrywkach zagrają Kewin Sasak i Mikołaj Sawicki. Mecz Trefla z LUK-iem w przyszłym czwartek w ERGO ARENIE.

