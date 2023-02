Zacięta walka o ćwierćfinał ligi. Hala polskiego klubu wciąż zaklęta

Pierwszy set w Radomiu był wyrównany . Co prawda goście szybko objęli prowadzenie 6:3 przy zagrywkach Bartosza Filipiaka , ale pięć kolejnych akcji wygrali Czarni. Od tej pory żadna z drużyn nie była już w stanie wypracować sobie większej przewagi.

Taka sytuacja utrzymała się do końcówki partii. Piłki setowe mieli jednak siatkarze z Suwałk. Wykorzystali trzecią, gry ich kontratak atakiem z tzw. szóstej strefy zakończył Miran Kujundzić .

Ślepsk Malow Suwałki kontroluje sytuację w drugim secie

Radomianie w poprzedniej kolejce wyraźnie uspokoili swoją sytuację w tabeli. Po trzech miesiącach bez zwycięstwa w końcu pokonali Barkom Każany Lwów. Dzięki temu powiększyli przewagę nad ostatnim BBTS-em Bielsko-Biała do siedmiu punktów. To mocno zbliżyło ich do utrzymania w lidze.