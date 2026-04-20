Zaciekła walka w PlusLidze o przepustkę do pucharów. Dramat Niemca, a potem taki finisz

W pierwszych dwóch spotkaniach siatkarze z Olsztyna i Bełchatowa walczyli na pełnym dystansie setowym. Najpierw w pięciu partiach w roli gospodarza wygrał Indykpol AZS, potem w świetnym stylu straty odrobiła PGE GiEK Skra. Rywalizacja wróciła więc na północ kraju.

A obie drużyny do decydującego meczu przystąpiły już nieco "wykrwawione". Do kontuzjowanego już wcześniej Alana Souzy po stronie Skry dołączyli Michał Szalacha i Arkadiusz Żakieta, który doznał kontuzji w poprzednim meczu. Trener Krzysztof Stelmach ponownie musiał więc ratować się przestawieniem na pozycję atakującego Daniela Chitigoia.

Po drugiej stronie trudy sezonu wyłączyły z gry Pawła Halabę. Wydawało się, że do gry ponownie będzie za to gotów drugi z podstawowych przyjmujących Indykpolu AZS, czyli Moritz Karlitzek. Tyle że Niemiec nie wytrzymał nawet jednej partii. W połowie pierwszego seta zastąpił go Mateusz Janikowski.

Wyrównana walka o piąte miejsce w PlusLidze. Dominacja dopiero w trzecim secie

A pierwsza partia była tak wyrównana, jak dwa poprzednie spotkania. Co prawda Olsztynianie przez większość seta prowadzili jednym, dwoma punktami, ale Skra trzymała się blisko. Bardzo dobrze wypadł Chitigoi, który skończył 8 z 12 ataków. Ale też goście mieli problemy z przyjęciem.

Indykpol AZS wypracował sobie jednak dwie piłki setowe. Karol Borkowski zaatakował jednak w aut i partię rozstrzygnęła gra na przewagi. Skończył ją Janikowski, ustalając wynik na 28:26 atakiem po bloku.

Drugi set miał do pewnego momentu podobny przebieg, tyle że tym razem minimalną przewagę zyskała Skra. Kiedy zagrywkami problemy Olsztynianom sprawił Zouheir El Graoui, objęła prowadzenie 15:13.

Marokańczyk mocno wspierał Chitigoia w ofensywie, Bełchatowianie skończyli w tym secie aż 71 procent ataków. A gospodarze się mylili. Po autowym ataku Hadravy Skra miała trzy punkty przewagi i spokojnie skończyła seta wygraną 25:20 - w ostatniej akcji w boisko nie trafił Borkowski.

PGE GiEK Skra Bełchatów była o krok od zwycięstwa. Ale gospodarze się podnieśli

W trzecim secie od początku dominowali zaś już goście. Szybko odskoczyli na cztery punkty, a rozgrywający Skry Grzegorz Łomacz bardzo często korzystał w ofensywie ze środkowych - Bartłomieja Lemańskiego i Mateusza Nowaka. Łącznie zdobyli w tej partii aż 11 punktów.

Trener Indykpolu AZS Daniel Pliński zdecydował się na kolejną zmianę na przyjęciu. Z Karlitzka korzystać nie mógł, Janikowskiego zastąpił 21-letni Kacper Sienkiewicz. Skuteczność stracił też Hadrava, a Skra w tym secie panowała niepodzielnie, wygrywając 25:18.

Pliński na czwartego seta wyznaczył skład już bez Czecha, którego zastąpił Arthur Szwarc. Tyle że i on szybko zaatakował w aut, a Bełchatowianie wygrywali 7:3. Gospodarze wrócili jednak na dobre tory, zablokowali atak Chitigoia i doprowadzili do remisu 10:10.

W drugiej części seta Bełchatowianie ponownie jednak odskoczyli. Prowadzili trzema punktami i wydawało się, że zmierzają do zwycięstwa. Olsztynianie zmniejszyli jednak straty, przegrywali tylko 21:22. A po chwili to oni mieli piłkę setową przy prowadzeniu 24:23. I wygrali grę na przewagi - skończyła się wynikiem 28:26, doprowadzając do trzeciego w tej rywalizacji tie-breaka.

PlusLiga. Wielkie emocje w walce o piąte miejsce. Przepustka do pucharów

Olsztynianie rozpoczęli piątą partię od trzech udanych akcji. Skra uspokoiła jednak sytuację, doprowadziła do remisu 4:4. Od tej pory trwała walka punkt za punkt - niemal do samego końca.

Wreszcie jednak Olsztynianie nie potrafili dokładnie przyjąć zagrywki Chitigoia, co rywale skrzętnie wykorzystali. Skra objęła prowadzenie 14:12, a po chwili to właśnie atak rumuńskiego siatkarza dał jej wygraną 15:13. Chitigoi odebrał potem nagrodę dla MVP spotkania.

PGE GiEK Skra zajmuje więc piąte miejsce w PlusLidze - po fazie zasadniczej była szósta - i zyskuje prawo do gry w europejskich pucharach. W poprzednich sezonach piąte miejsce stanowiło przepustkę do Pucharu Challenge, ostateczny rozkład miejsc w pucharach dopiero zostanie ogłoszony. Indykpol AZS, który długo był największą rewelacją sezonu, finiszuje na szóstej pozycji.

Johannes Tille, rozgrywający Indykpolu AZS Olsztyn

Bartłomiej Lemański, środkowy PGE GiEK Skra Bełchatów

Moritz Karlitzek próbował zagrać w meczu o piąte miejsce, ale pokonały go problemy zdrowotne

