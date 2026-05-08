Z Rosji do Polski. Transfer gwiazdora potwierdzony. Zagra w PlusLidze

A tym zawodnikiem jest... Yuri Romano. To włoski siatkarz grający na pozycji atakującego. O jego potencjalnym transferze do Polski mówiło się już od dłuższego czasu. W końcu sam 28-latek w rozmowie z rodzimymi mediami zabrał głos w tej sprawie.

- W przyszłym roku będę grał w Polsce. Jestem podekscytowany, bo to liga, którą zawsze podziwiałem. Już dawno nosiłem się z tą decyzją, więc bardzo się cieszę. W przyszłości chciałbym jeszcze wyjechać do Japonii, to mogłoby być ciekawe doświadczenie - powiedział w wywiadzie dla oasport.it Romano.

Aleksander Śliwka wrócił do PlusLigi! Przyjmujący wszedł na boisko Polsat Sport

Olbrzymi transfer w PlusLidze. Gwiazdor potwierdza. Z Rosji do Polski

Nie ma jeszcze oficjalnej informacji dotyczącej klubu, do jakiego dołączy Romano, jednak najprawdopodobniej będzie to PGE Projekt Warszawa.

O włoskim siatkarzu głośno było kilka miesięcy temu, kiedy to - ku zaskoczeniu kibiców i ekspertów - postanowił przenieść się do Rosji. Wówczas odrzucił oferty klubów z Włoch, Turcji, Japonii czy Polski i trafił do rosyjskiego Fakieł Nowy Urengoj.

Wtedy też relacjonował, jak wygląda jego rzeczywistość w państwie rządonym przez Władimira Putina. - Wszystko u nas jest normalnie. Mieliśmy tylko kilka lotów, kiedy musieliśmy lądować na innym lotnisku, ponieważ to, na którym mieliśmy lądować, było zamknięte z powodu ostrzeżeń o ataku dronów. Zamykają je tymczasowo na 1-2 godziny, a potem otwierają ponownie i wszystko wraca do normy. Samoloty są zawsze pełne, a ludzie podróżują bez żadnych problemów - mówił.

W przeszłości Yuri Romano występował we włoskich zespołach: Gas Sales Bluenergy Piacenza, Allianz Milan, Emma Villas Aubay Siena, Olimpia Bergamo, GoldenPlast Potenza Picena i Diavoli Rosa Brugherio.

W 2022 i 2025 roku wraz z reprezentacją Włoch został mistrzem świata, a w 2021 triumfował w mistrzostwach Europy. Podczas ostatniego mundialu na Filipinach 28-latek został wybrany najlepszym atakującym turnieju.

Siatkarze PGE Projektu Warszawa awansowali do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze PGE Projektu Warszawa w sezonie 2024/2025 Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Analiza Dariusza Rolaka: Mecz Aston Villa - Nottingham Forest z półfinału Ligi Europy Polsat Sport