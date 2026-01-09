Z Rosji do Polski? Media: Gwiazda już zdecydowała. Hit na horyzoncie
Niewiele gwiazd światowego sportu decyduje się na kontunuowanie sportowej kariery w Rosji. Kilka miesięcy temu "pod prąd" poszedł Yuri Romano, czyli gwiazda siatkarskiej reprezentacji Włoch. Wybrał on ofertę klubu Fakieł Nowy Urengoj. Teraz napływają doniesienia, że może zmienić otoczenie. Pod uwagę jest brany polski klub. To byłby absolutny hit.
Yuri Romano to dwukrotny mistrz świata z reprezentacją Włoch (2022, 2025). Podczas ostatniego mundialu na Filipinach został wybrany najlepszym atakującym turnieju. W ostatnich latach występował w zespole Gas Sales Bluenergy Piacenza. Kilka miesięcy temu zdecydował się na zaskakujący ruch. 28-latek odrzucił oferty klubów z Włoch, Turcji, Japonii oraz Polski i wybrał ofertę z rosyjskiego Fakieł Nowy Urengoj.
Kilka dni temu zawodnik udzielił dużego wywiadu na łamach "La Gazzetta dello Sport". Echem odbiły się jego słowa o wojnie na Ukrainie, ale w rozmowie z włoskimi mediami poruszony został także wątek jego klubowej przyszłości.
Cieszę się, widząc entuzjazm kibiców, którzy wyrażają chęć zobaczenia mnie z powrotem we Włoszech. Jestem otwarty na wszystko, nie tylko na Włochy. Przede wszystkim szukam ambitnego projektu
Dwukrotny mistrz świata zagra w Polsce? "Bardzo realne"
Teraz pojawiły się nowe doniesienia w sprawie jego przyszłości klubowej. Dziennikarz Jakub Balcerzak na platformie X.com poinformował, że PGE Projekt Warszawa chce sprowadzić 28-latka do siebie i ten transfer jest bardzo realny.
- Informację potwierdza również włoska "La Gazzetta Dello Sport", podając, iż atakujący kadry prowadzonej przez Ferdinando De Giorgiego, miałby być już na "TAK" w kontekście podpisania kontraktu z klubem z Warszawy - dodał Balcerzak i podkreślił, że ten transfer będzie jednym z największych wzmocnień przed rozpoczęciem sezonu ligowego 2026/2027.
PGE Projekt Warszawa to jeden z faworytów do medalu PlusLigi w tym sezonie. Zespół plasuje się obecnie na drugim miejscu w ligowej tabeli. Warszawianie rywalizują także w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Kilka dni temu doznali zaskakującej porażki i przegrali na wyjeździe z francuskim Montpellier 2:3.