Yuri Romano to dwukrotny mistrz świata z reprezentacją Włoch (2022, 2025). Podczas ostatniego mundialu na Filipinach został wybrany najlepszym atakującym turnieju. W ostatnich latach występował w zespole Gas Sales Bluenergy Piacenza. Kilka miesięcy temu zdecydował się na zaskakujący ruch. 28-latek odrzucił oferty klubów z Włoch, Turcji, Japonii oraz Polski i wybrał ofertę z rosyjskiego Fakieł Nowy Urengoj.

Kilka dni temu zawodnik udzielił dużego wywiadu na łamach "La Gazzetta dello Sport". Echem odbiły się jego słowa o wojnie na Ukrainie, ale w rozmowie z włoskimi mediami poruszony został także wątek jego klubowej przyszłości.

Cieszę się, widząc entuzjazm kibiców, którzy wyrażają chęć zobaczenia mnie z powrotem we Włoszech. Jestem otwarty na wszystko, nie tylko na Włochy. Przede wszystkim szukam ambitnego projektu

Dwukrotny mistrz świata zagra w Polsce? "Bardzo realne"

Teraz pojawiły się nowe doniesienia w sprawie jego przyszłości klubowej. Dziennikarz Jakub Balcerzak na platformie X.com poinformował, że PGE Projekt Warszawa chce sprowadzić 28-latka do siebie i ten transfer jest bardzo realny.

- Informację potwierdza również włoska "La Gazzetta Dello Sport", podając, iż atakujący kadry prowadzonej przez Ferdinando De Giorgiego, miałby być już na "TAK" w kontekście podpisania kontraktu z klubem z Warszawy - dodał Balcerzak i podkreślił, że ten transfer będzie jednym z największych wzmocnień przed rozpoczęciem sezonu ligowego 2026/2027.

PGE Projekt Warszawa to jeden z faworytów do medalu PlusLigi w tym sezonie. Zespół plasuje się obecnie na drugim miejscu w ligowej tabeli. Warszawianie rywalizują także w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Kilka dni temu doznali zaskakującej porażki i przegrali na wyjeździe z francuskim Montpellier 2:3.

Polsat Sport Polsat Sport

Yuri Romano w trakcie meczu Włochy - Argentyna VolleyballWorld materiały prasowe

Yuri Romano to dwukrotny mistrz świata JAM STA ROSA AFP

Yuri Romano może zostać zawodnikiem PGE Projektu Warszawa LORIS CERQUIGLINI AFP