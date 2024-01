Z mistrza Polski do rewelacji PlusLigi. To będzie spektakularny powrót

Oczywiście w Treflu Gdańsk nikt nikogo nie zwalnia, siatkarze mają kontrakty do końca rozgrywek, ale co roku powtarza się ten sam scenariusz. Przed sezonem nikt nie daje "Gdańskim Lwom" szans na play-off, lwy walczą dzielnie i zaskakują ekspertów, a zawodnicy zwracają uwagę możniejszej konkurencji. Jako że umowy w siatkówce ligowej są podpisywane przeważnie na sezon, wybijający się siatkarze jeszcze w trakcie rozgrywek znajdują nowych pracodawców. Zapewne gdańscy działacze woleliby utrzymać skład i powalczyć o coś więcej w lidze niż tylko play-off, ale konkurencja zwyczajnie dysponuje większymi zasobami biletów Narodowego Banku Polskiego. Pisaliśmy już o czymś, co jest praktycznie rozbiórką obecnej drużyny Trefla - w nowym sezonie nad morzem nie zagrają już Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki, Karol Urbanowicz, Jordan Zaleszczyk i Patryk Niemiec.