Wzruszające chwile polskiego siatkarza. Długo na to czekał

Dawid Konarski zrezygnował z gry w kadrze. Zagra za to w Lidze Mistrzów

- Kiedy zobaczyłem listę atakujących i zerknąłem w swój PESEL, stwierdziłem, że skoro nie ma mnie na szerokiej liście w tym sezonie, to raczej w przyszłym nic by się nie zmieniło. Dlatego podjąłem taką decyzję, również z powodów zdrowotnych, rodzinnych. Trener nie widział mnie w szerokiej grupie 30 zawodników - to chyba jasny sygnał, że coś mu nie pasowało. Nie była to łatwa decyzja, ale już po jej podjęciu głowa jest wolna - tłumaczył w rozmowie z Interią.