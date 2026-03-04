Wymiana ciosów w PlusLidze. Legenda polskiej kadry triumfuje

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Brazylijska gwiazda znów pokazała się z niezłej strony, ale to nie Alan Souza mógł świętować po środowym meczu PlusLigi. Indykpol AZS Olsztyn w hali Urania podejmował PGE GiEK Skrę Bełchatów i pokazał, dlaczego to właśnie zespół Daniela Plińskiego, legendy reprezentacji Polski, zasługuje na miano rewelacji tego sezonu. Olsztynianie notują awans w tabeli i sprawiają, że rywale wciąż muszą drżeć o miejsce wśród najlepszych i grę w fazie play-off.

Daniel Pliński w zielonej koszulce gestykuluje; po prawej siatkarze Skry Bełchatów w czarnych strojach omawiają taktykę.
Daniel Pliński (z lewej) znalazł sposób na PGE GiEK Skrę Bełchatów PAP/Tomasz WaszczukPAP

Na początku sezonu za rewelację PlusLigi można było uznać i Indykpol AZS Olsztyn, i PGE GiEK Skrę Bełchatów. Ta druga drużyna z czasem wyhamowała, w czołówce utrzymali się tylko Olsztynianie, ale też Skra miała do rozegrania dwa zaległe spotkania.

Mocny początek atakujących. Z jednej strony Arthur Szwarc, z drugiej Alan Souza

Środowe spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze. Po ostatniej porażce z Aluron CMC Wartą Zawiercie do ich składu wskoczył atakujący Arthur Szwarc. Kanadyjczyk z polskimi korzeniami zdobył w pierwszej partii sześć punktów, a jego zespół wyrwał zwycięstwo 25:23.

Drugi set przyniósł jednak zupełną zmianę nastrojów na boisku. Po stronie Olsztynian pojawił się wyraźny problem z zagrywką - popełnili w tym elemencie aż dziewięć błędów. A w PGE GiEK Skrze wyraźnie rozpędził się Alan Souza.

Brazylijski atakujący miał być największą gwiazdą drużyny, ale od początku sezonu głównie się leczy. W drugim secie w Olsztynie jednak "odpalił", zdobył siedem punktów - w tym dwa blokiem - i poprowadził drużynę do zwycięstwa 25:19.

Zobacz również:

Asseco Resovia Rzeszów wykonała plan na pierwsze spotkanie z Knack Roeselare w stu procantach
Liga Mistrzów

Siatkarski nokaut w Lidze Mistrzów. Polscy siatkarze naskoczyli na rywali

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    PlusLiga. Zmiana w czołówce, Indykpol AZS Olsztyn z awansem

    Trzeci set to jednak popis ofensywy Indykpolu AZS. Do Szwarca dołączyli Moritz Karlitzek i Paweł Halaba, czyli przyjmujący drużyny. Cały zespół zakończył partię ze skutecznością na poziomie aż 73 procent. Na taką siłę ognia Bełchatowianie nie znaleźli recepty, tym bardziej że mieli problemy z przyjęciem. Gospodarze zwyciężyli 25:21.

    I w czwartej partii na dobre przełamali rywali. Jeszcze w połowie seta było blisko remisu, ale potem przyszła seria udanych akcji Olsztynian. Zagrywką siatkarzy Skry nękali Karlitzek i Halaba - ten drugi zakończył mecz z czterema asami serwisowymi.

    Zobacz również:

    Polscy siatkarze w trakcie poprzednich MŚ w Polsce wywalczyli srebro
    Reprezentacja siatkarzy

    Duże wyzwanie przed Polską. Świderski wprost, tego jeszcze nie było

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Trener Bełchatowian Krzysztof Stelmach próbował reagować, na chwilę ściągnął z boiska Alana, ale efektów nie było. Doping w hali Urania był coraz głośniejszy, a siatkarze prowadzeni przez Daniela Plińskiego utrzymali przewagę. Skończyło się ich wygraną 25:22 i kompletem punktów. Nagroda dla MVP powędrowała do Halaby, który zdobył łącznie 17 punktów przy znakomitej, 68-procentowej skuteczności w ataku.

      Dzięki tej wygranej Olsztynianie przeskakują w tabeli PlusLigi Asseco Resovię Rzeszów i awansują na czwarte miejsce. PGE GiEK Skra pozostaje na ósmym miejscu. W przeciwieństwie do środowych rywali, nie może być jeszcze pewna gry w fazie play-off. Nad dziewiątą ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle ma trzy punkty przewagi, rozegrała o mecz mniej od rywali.

      PlusLiga
      15 kolejka
      04.03.2026
      17:30
      Zakończony
      Wszystko o meczu
      Trzech siatkarzy w białych i zielonych koszulkach drużyny Indykpol AZS Olsztyn znajduje się na boisku tuż przy siatce, jeden z nich energicznie unosi rękę do góry, wyrażając radość lub dopingując zespół, obok siatki widoczni są rywale i sędzia.
      Siatkarze Indykpolu AZS OlsztynArtur Szczepański/ReporterEast News
      Trener ubrany w zieloną koszulkę sportową gestykuluje podczas meczu siatkówki, w tle rozmyta widownia ubrana w zielone barwy.
      Daniel Pliński prowadzi Indykpol AZS OlsztynArtur Szczepański/ReporterEast News
      Trzech siatkarzy rywalizuje przy siatce, dwóch zawodników w białych koszulkach próbuje zablokować atakującego w czarno-żółtym stroju, nad siatką unosi się piłka do siatkówki.
      W ataku Antoine Pothron z PGE GiEK Skry BełchatówTomasz WaszczukPAP
      Sebastian Świderski: Potrafimy organizować takie turnieje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja