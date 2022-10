Wyjątkowe starcie w polskiej lidze. Faworyci byli w opałach

Obaj Argentyńczycy trafili do Polski w poprzednim sezonie. Weber od końcówki ubiegłego roku pracuje w Olsztynie. Mendez trenował Asseco Resovię, ale po sezonie przeniósł się do Jastrzębia-Zdroju. We wtorek ich drużyny stoczyły wyrównany bój, górą byli w nim jednak faworyci. Jastrzębianie po dwóch kolejkach mają dwa zwycięstwa, a Indykpol AZS porażki z mistrzem i wicemistrzem Polski. Ale po obu tych spotkaniach mogą czuć niedosyt.