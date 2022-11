Wyjątkowa seria przerwana. Lider się nie pozbierał

W sobotę Jastrzębski Węgiel trafił też jednak na bardzo dobrze dysponowany zespół Cuprum . Lubinianie w tym tygodniu wyraźnie ulegli ZAKS-ie i pierwszego seta w sobotę również przegrali - 22:25. W drugiej partii to oni przejęli jednak inicjatywę. Objęli prowadzenie 10:6 po punktowym bloku, którym popisał się Ilja Kowaliow . Tej przewagi pilnowali do końca partii. Sześć punktów zdobył Remigiusz Kapica , rozgrywający Grzegorz Pająk mógł korzystać z dobrego przyjęcia i Cuprum wygrało 25:21.

Zmiany Marcelo Mendeza nie pomogły. Cuprum ogrywa Jastrzębski Węgiel

Czwartego seta w szóstce rozpoczął nie tylko Hadrava, ale i rezerwowy rozgrywający Eemi Tervaportti. Tym razem gra była bardziej wyrównana, choć to głównie jastrzębianie gonili rywali. W końcówce mieli szansę, by doprowadzić do remisu 23:23, ale błąd popełnił Rafał Szymura. Po chwili w siatkę wpadł Stephan Boyer i to Cuprum zdobyło komplet punktów. Nagrodę dla MVP spotkania otrzymał Pająk.