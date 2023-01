Do podstawowego składu Indykpolu AZS Olsztyn wrócił Moritz Karlitzek , który od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Tym razem zastąpił Robberta Andringę . Tym razem goście z Niemcem w składzie rozpoczęli spotkanie od szybkiego budowania przewagi. Już przy stanie 9:5 dla olsztynian trener BBTS-u Serhij Kapelus poprosił o czas . Gdy po kilku akcjach przewaga Indykpolu wzrosła do pięciu punktów, na boisku wśród gospodarzy pojawił się debiutujący w drużynie Ovidiu Darlaczi .

Indykpol AZS Olsztyn wygrywa w cieniu kontuzji

W pierwszym secie bielszczanie popełnili aż 12 błędów. Na początku drugiego nie było widać poprawy, Kapelus wezwał do siebie siatkarzy już przy stanie 1:5 . Z czasem BBTS zaczął odrabiać straty, doprowadził do stanu 7:8, ale wtedy rywale znów zaczęli odjeżdżać. Dobrze serwował Joshua Tuaniga , świetnie w ataku spisywali się przyjmujący.

Gorzej było z Karolem Butrynem, który nie zdobył ani jednego punktu mimo pięciu ataków. Trener gości Javier Weber zdecydował się zastąpić go Janem Królem. 33-letni zawodnik miał jednak dość nieszczęśliwe wejście na boisko. Gdy Tuaniga próbował obronić piłkę, zderzył się właśnie z Królem i doznał groźnie wyglądającej kontuzji łokcia. Ręka wygięłą się w nienaturalny sposób, a rozgrywający opuścił boisko z grymasem na twarzy. Jeszcze w czasie spotkania został przewieziony do szpitala. Do końca meczu zastępował go Karol Jankiewicz. Z nim w składzie Indykpol AZS wygrał drugą partię 25:17.