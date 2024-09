Wszyscy czekali na to wydarzenie. Wilfredo Leon zadebiutował i przemówił

Przyjście Leona do PlusLigi to był hit transferowy przed sezonem 2024/25. 31-latek urodzony w Santiago de Cuba przez cztery lata był siatkarzem Zenita Kazań, gdzie wywalczył wszystkie możliwe trofea z Ligą Mistrzów łącznie.

Następnie przyjmujący był graczem Sir Safety Perugia , występując tam od 2018 do 2024 roku. Na zakończenie zdobył z tym klubem mistrzostwo Włoch , a wcześniej były Puchar i Superpuchar Włoch.

PlusLiga. Wilfredo Leon zadebiutował w meczu Bogdanki LUK Lublin z Treflem Gdańsk

Przed nowym sezonem Leon zdecydował się na transfer do Polski. Trafił do Bogdanki LUK Lublin, gdzie w piątek zadebiutował, a stało się to przed własną publicznością.