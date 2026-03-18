Wstrząs w PlusLidze, teraz gorzki komunikat. Gigant mówi "pas"

W lutym media obiegła informacja o problemach JSW Jastrzębskiego Węgla. Zespół, który jeszcze niespełna rok wcześniej walczył w półfinale Ligi Mistrzów, zasygnalizował poważne problemy finansowe. Ich główną przyczyną był kłopoty Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest partnerem strategicznym klubu.

"Nasz Partner Strategiczny - Jastrzębska Spółka Węglowa, znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej, która bezpośrednio rzutuje na stan rzeczy w naszym Klubie. Trudności, jakie przeżywa nasz najważniejszy Sponsor powodują, że po raz drugi w ciągu ostatnich 22 lat nasz Klub przeżywa kłopoty finansowe. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w 2015 roku i również była związana z kryzysem w branży górniczej - informował 25 lutego klub.

JSW Jastrzębski Węgiel apelował też do zawodników o cierpliwość, a do kibiców o wsparcie. W oficjalnym oświadczeniu proszono też partnerów biznesowych o "zaufanie i pomoc w tej wyjątkowo trudnej dla klubu sytuacji".

PlusLiga. JSW Jastrzębski Węgiel traci ważnego partnera

Głośno stało się o tym, że klub zalega z płatnościami wobec zawodników, a przez to mógł zostać ukarany odjęciem punktów lub nawet wstrzymaniem licencji. Finalnie pod koniec miesiąca poinformowano, że uiszczono zaległości, pieniądze trafiły na konta siatkarzy. Wydawało się, że to początek końca problemów utytułowanego klubu.

Stanowisko, jakie 18 marca Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała Polskiej Agencji Prasowej, pokazuje jednak, że to nie koniec kłopotów klubu. Ten bowiem traci partnera strategicznego.

Jastrzębska Spółka Węglowa, z uwagi na obecną trudną sytuację finansową, nie przewiduje finansowania występującego w ekstraklasie siatkarzy JSW Jastrzębskiego Węgla w sezonie 2026/27

Jak dodano, wspomniana spółka wycofa się też z finansowania występującego w hokejowej ekstralidze JKH GKS Jastrzębie.

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

