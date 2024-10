Wspaniałe wieści. "On wrócił!". Olśniewający występ reprezentanta Polski. Tego już dawno nie było

Jastrzębski Węgiel w piątkowy wieczór pokonał Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:21, 25:15, 25:19) i odbił się po niespodziewanej porażce z Norwidem Częstochowa z zeszłego weekendu. Mistrzowie Polski po sześciu kolejkach PlusLigi mają 16 punktów, jeden więcej od PGE Projektu Warszawa. Podopieczni Juana Manuela Barriala mieli niewiele do powiedzenia w starciu z obrońcami tytułu, których do okazałej wygranej poprowadził Łukasz Kaczmarek.

Reprezentant Polski w tym roku przeniósł się z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Jastrzębia-Zdroju. W piątek został wybrany MVP meczu, na co czekał aż od stycznia. Zagrał na wspaniałym poziomie - zdobył 19 punktów, notując aż 79 procent skuteczności w ataku (15/19 piłek skończonych). Dodał do tego dwa bloki i asa serwisowego. To potwierdzenie bardzo wysokiej dyspozycji, jaką osiągnął w ostatnich tygodniach.