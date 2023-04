PlusLiga. Mariusz Wlazły zmieniony przez syna

Wlazły odchodzi, Konarski najlepszy. Burza na Twitterze

Po zakończeniu spotkania głos zabrał Wlazły, który powiedział, że był to jego "ostatni mecz w roli zawodnika". To oznacza, że utytułowanego atakującego prawdopodobnie nie zobaczymy w piątkowym rewanżu, co postanowił wykorzystać administrator konta innego klubu PlusLigi. "Skoro legendarny Mariusz Wlazły mówi, że to był jego ostatni mecz... Tym samym najlepszym aktywnym graczem PlusLigi pod względem zdobytych punktów zostaje Dawid Konarski" - czytamy na profilu Aluron CMC Warty Zawiercie.