Wpadka w Lidze Mistrzów, a teraz taki wynik. Siatkarska niespodzianka stała się faktem

Mecze PGE GiEK Skry Bełchatów z Asseco Resovią Rzeszów przed laty decydowały o medalach PlusLigi. W tym sezonie obie drużyny też były w czołówce, Bełchatowianie byli jedną z rewelacji rozgrywek, ale ostatnio idzie im znacznie gorzej.

Przed niedzielnym spotkaniem przegrali aż sześć ligowych spotkań z rzędu. To wyrzuciło ich z czołowej ósemki, ale też rozegrali o dwa spotkania mniej od większości stawki.

Kapitalny początek Artura Szalpuka. A potem PGE GiEK Skra Bełchatów odpowiedziała

W pierwszym secie problemy PGE GiEK Skry jednak nie ustąpiły. To Rzeszowianie od początku byli o punkt, dwa przed rywalami. Znakomicie prezentował się były zawodnik bełchatowskiego klubu Artur Szalpuk, który w pierwszej partii zdobył aż dziewięć punktów.

Trzy z nich były efektem jego bloków. Łącznie Rzeszowianie powstrzymali gospodarzy tym elementem aż cztery razy, a od stanu 16:15 ich przewaga zaczęła rosnąć. Skończyło się zdecydowanym zwycięstwem gości 25:19.

Bełchatowianie musieli po raz kolejny radzić sobie bez podstawowego atakującego Alana Souzy. Brazylijczyk po wielu tygodniach leczenia w końcu zadebiutował w PGE GiEK Skrze, ale szybko znów wypadł z gry z urazem. Poza składem pozostaje także przyjmujący Daniel Chitigoi, w meczu z Asseco Resovią nie mógł też wystąpić rezerwowy rozgrywający Kajetan Kubicki.

Ale w drugim secie gra Bełchatowian zaczęła się lepiej układać. Po punktowym bloku Zouehira El Graouiego prowadzili 14:12 i trener rywali Massimo Botti poprosił o przerwę. Arkadiusz Żakieta, atakujący gospodarzy, jeszcze podwyższył jednak przewagę dobrą zagrywką.

Co prawda Resovia zdołała jeszcze dogonić rywali, a nawet na chwilę objąć prowadzenie 21:20. Ale końcówka należała do gospodarzy, którzy zwyciężyli 25:23.

Asseco Resovia Rzeszów nie podniosła się już do końca. Niespodzianka w Bełchatowie

W trakcie drugiego seta Botti wprowadził na boisko Danny'ego Demyanenko, kanadyjskiego środkowego, który miał ostatnio problemy ze zdrowiem. Bez niego Resovia sensacyjnie przegrała w ubiegłym tygodniu ze Sportingiem CP, co jednak nie wpłynęło na losy zespołu w Lidze Mistrzów - zagra w fazie play-off o ćwierćfinał.

W trzecim secie meczu w Bełchatowie Rzeszowianie też mieli jednak problemy, rywale wzmocnili zagrywkę i po serwisie Antoine'a Pothrona PGE GiEK Skra prowadziła 11:8. Moc zagrywki gospodarzy odczuł też na sobie libero Erik Shoji. Łącznie Bełchatowianie zdobyli nią cztery punkty, w ataku świetny był El Graoui, i to oni wygrali 25:20.

Po drugiej stronie w ataku dobrą skuteczność utrzymywał Karol Butryn. Początek czwartego seta był wyrównany, ale w połowie partii Bełchatowianie odskoczyli. Pomogły im zagrywki środkowego Michała Szalachy - prowadzili już 14:9.

Resovia tylko nieznacznie zmniejszyła straty. W końcówce Bełchatowianie zablokowali jeszcze ataki Butryna. I ostatecznie wygrali wyraźnie, 25:19, a cały mecz 3:1.

Przed rozpoczęciem tej kolejki Asseco Resovia była na trzecim miejscu w tabeli PlusLigi, po niej spada na piąte. PGE GiEK Skrę wygrana wynosi na ósmą pozycję.

Arkadiusz Żakieta w ataku w meczu z Asseco Resovią Rzeszów Marian Zubrzycki PAP

Artur Szalpuk w ataku w meczu z PGE GiEK Skrą Bełchatów Marian Zubrzycki PAP

Kadr z meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów Marian Zubrzycki PAP

