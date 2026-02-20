Woli Włochy niż Polskę. Znany siatkarz już nie będzie grać z Wilfredo Leonem?

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Przyjechał do Polski niespełna rok temu, ale wiele wskazuje na to, że niedługo się z nią pożegna. Hilir Henno jest w tym sezonie ważną postacią Bogdanki LUK Lublin, gdzie występuje na przyjęciu obok Wilfredo Leona. Tyle że, francuski siatkarz może nie zagrzać w PlusLidze miejsca. Najnowsze doniesienia Jakuba Balcerzaka, eksperta z portalu X, łączą go z transferem do innego kraju. Co ciekawe, Henno może tym samym podążyć śladami brata, który także miał się zdecydować na opuszczenie Polski.

Grupa siatkarzy w żółtych koszulkach drużyny Bogdanka LUK Lublin omawia strategię podczas meczu, wszyscy są skupieni i zaangażowani w rozmowę.
Hilir Henno (drugi z lewej) ma opuścić Polskę już po jednym sezonieKazimierz Kozuch /400mm.plNewspix.pl

W tym sezonie nazwisko Henno można w PlusLidze usłyszeć wyjątkowo często. Hubert Henno, senior rodziny, został trenerem Cuprum Stilon Gorzów. W walce o utrzymanie jego zespołowi pomaga niespełna 21-letni przyjmujący Mathis Henno. Do Bogdanki LUK Lublin trafił natomiast starszy o dwa lata brat Mathisa, Hilir Henno.

I to właśnie on walczy w Polsce o najwyższe cele. Został bowiem zawodnikiem mistrzów Polski, którzy również w tym sezonie są jednymi z głównych kandydatów do medali. A Henno występuje w podstawowym składzie lubelskiej drużyny u boku Wilfredo Leona.

Zobacz również:

Bogdanka LUK Lublin Wilfredo Leona i Aluron CMC Warta Zawiercie Michała Winiarskiego są już pewne gry w ćwierćfinale Ligi Mistrzów
Liga Mistrzów

Wyrwali awans w LM, a teraz takie wieści. To czeka polskich siatkarzy

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Francuski siatkarz wybrał Polskę. Zajął ważne miejsce u boku Wilfredo Leona

    Francuski przyjmujący to podstawowy zawodnik drużyny, która aktualnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli PlusLigi, a w tym tygodniu w dobrym stylu wywalczyła sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jest tym ważniejszą postacią Bogdanki LUK, że mistrzowie Polski w ostatnich spotkaniach nie mogli korzystać z kontuzjowanych atakujących i ich trener Stephane Antiga musi układać drużynę z aż trzema przyjmującymi na boisku.

    Sam Henno, który do Polski trafił z amerykańskiej ligi uniwersyteckiej, niedawno opowiadał oficjalnemu portalowi PlusLigi, jak żyje mu się w nowym kraju. Stwierdził nawet, że podoba mu się, że nad Wisłą jest zimniej niż w Kalifornii, gdzie ostatnio mieszkał i grał w siatkówkę.

    "Kiedy przyjechałem do Lublina, to było mi ciężko, ponieważ mieszkałem sam i nie miałem żadnych przyjaciół. Teraz już się przyzwyczaiłem do nowego miejsca i zespołu, więc jest dużo lepiej. Staram się jak najlepiej przystosować do życia zawodowego sportowca i szczerze mówiąc, podoba mi się to" - przyznał Francuz.

    Nowe wieści w sprawie siatkarza mistrzów Polski. Szykuje się duża zmiana

    Wiele wskazuje jednak na to, że przygoda Henno z Polską zakończy się już po jednym sezonie. Tak przynajmniej zapowiada Jakub Balcerzak, siatkarski ekspert z portalu X, czyli dawnego Twittera. Według jego doniesień francuski przyjmujący zagra w najbliższym sezonie w Sonepar Padwa, czyli zespole włoskiej Superlegi.

    Zobacz również:

    Trener Massimo Botti przez dwa sety musiał być zniesmaczony grą siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów
    Liga Mistrzów

    Krzyki trenera i sensacyjny koniec. Wpadka polskich siatkarzy w Lidze Mistrzów

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Do zamiany Polski i towarzystwa Wilfredo Leona na Włochy miała go skłonić konkurencja, która przybędzie w przyszłym sezonie do Lublina. Z Bogdanką LUK łączony jest bowiem Japończyk Ran Takahashi, który jest przymierzany do roli drugiego przyjmującego u boku Leona. To z kolei mogłoby przyhamować rozwój wciąż dość młodego Francuza.

      Co ciekawe, Hilir Henno podążyłby wówczas śladami brata. Mathis Henno także bowiem miał się zdecydować na kontynuowanie kariery we Włoszech, odrzucając oferty z polskich klubów. A że niepewna jest także przyszłość Huberta Henno w Gorzowie Wielkopolskim, może się zdarzyć, że w kolejnym sezonie PlusLigi żaden z klanu Henno nie będzie już pracować w Polsce.

      Hilir Henno rozegrał dotąd w PlusLidze 17 spotkań. Zdobył w nich łącznie 155 punktów. W lutym, po wygranym 3:2 meczu z Halkbankiem Ankara, po raz pierwszy w karierze został wybrany MVP meczu Ligi Mistrzów.

      Zobacz również:

      Monika Lampkowska (nr 10) w poprzednim sezonie nie została powołana do reprezentacji Polski
      Reprezentacja siatkarek

      Nie było jej w kadrze Lavariniego i wybrała Grecję. Teraz jest o krok od sukcesu

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb
        Grupa siatkarzy w żółtych koszulkach z nazwiskami oraz numerami, stojących przy siatce w hali sportowej. Dwóch z nich znajduje się na pierwszym planie, skupiają wzrok i uwagę, trzymając ręce w widocznym geście.
        Hilir Henno w Bogdance występuje u boku Wifredo Leona Marcin GolbaAFP
        Siatkarz w żółtym stroju atakuje piłkę przez siatkę, naprzeciwko dwaj zawodnicy w czerwonych koszulkach próbują ją zablokować, w tle widoczna publiczność.
        Hilir Henno w trakcie meczu Ligi Mistrzów z Galatasaray StambułWojtek JargiłoPAP
        Siatkarz w żółtej koszulce wykonuje zagrywkę podczas meczu, w tle widać kibiców siedzących na trybunach, część z nich ubrana w klubowe barwy.
        Hilir HennoWojtek JargiłoPAP
        Wilfredo Leon - najlepsze akcje MVP meczu Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray Stambuł. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja