Partner merytoryczny: Eleven Sports

Włoski siatkarz w końcu postawił na Polskę, teraz taka wiadomość. To byłby hit

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Kamil Rychlicki wprawdzie ma polskie korzenie, ale gra w reprezentacji Włoch, z którą zdobył w ubiegłym roku mistrzostwo świata. Atakujący po czempionacie pierwszy raz w karierze związał się z klubem z PlusLigi, z miejsca stając się gwiazdą ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Teraz nadeszły przełomowe wieści ws. siatkarza - z doniesień TVP Sport wynika, że po zakończeniu rozgrywek prawdopodobnie czeka go kolejna zmiana.

Dwóch siatkarzy w niebieskich strojach włoskiej reprezentacji na boisku podczas meczu, jeden z nich z wyciągniętą ręką w stronę drugiego, obaj w dynamicznej pozie na tle rozmytej publiczności.
Kamil Rychlicki (z numerem 11) debiutancki sezon we włoskiej kadrze zwieńczył mistrzostwem światavolleyballworld.commateriały prasowe

Rodzice Kamila Rychlickiego są Polakami, ale przyszły siatkarz urodził się w Luksemburgu, występował zresztą w reprezentacji tego kraju. W 2025 roku zadebiutował z kolei we włoskiej kadrze, w której gra dzięki uzyskaniu włoskiego obywatelstwa. Razem z kadrą Italii wywalczył srebro Ligi Narodów i mistrzostwo świata, a po zakończeniu czempionatu przeniósł się do Polski. Po sześciu latach spędzonych we włoskich klubach postawił bowiem na nowe wyzwania i pierwszy raz w karierze podpisał kontrakt z klubem PlusLigi. Wybór padł na ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

29-latek szybko zaaklimatyzował się w nowym zespole i lidze, obecnie jest najlepiej punktującym zawodnikiem rozgrywek, przewodzi też w klasyfikacji najlepszych atakujących. Nic dziwnego, że zaczął wzbudzać zainteresowanie mocnych klubów, które chętnie widziałyby takiego zawodnika w swoich szeregach. Wprawdzie sezon PlusLigi trwa w najlepsze, ale jak to tradycyjnie ma miejsce przy głośnych transferach, spekulacje na temat planowanych ruchów pojawiają się już w mediach.

Zobacz również:

Massimo Botti (w środku) poprowadził Bogdankę LUK Lublin do mistrzostwa Polski
Ekstraklasa Mężczyzn

Włosi go nie chcieli, przeniósł się do Polski. Tak zareagował na temat pieniędzy

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    PlusLiga. Kamil Rychlicki może zmienić klub

    Niewykluczone, że Rychlicki pozostanie w Polsce i podpisze umowę z innym zespołem PlusLigi. Z najnowszych doniesień Sary Kalisz z TVP Sport wynika, że zainteresowanie sprowadzeniem do siebie reprezentanta Włoch przejawia Aluron CMC Warta Zawiercie.

    Według informacji, które dotarły do TVPSPORT.PL, klub szuka atakującego i Kamil Rychlicki jest jednym z najpoważniej analizowanych zawodników
    przekazała.

    Taki ruch by nie dziwił, szczególnie że Warta poważnie zbroi się przed kolejnym sezonem. Finalista ubiegłorocznej Ligi Mistrzów miał już ustalić transfery Tomasza Fornala i Jakuba Kochanowskiego, czyli czołowych reprezentantów Polski.

    Doniesienia Sary Kalisz niejako potwierdził siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, który w serwisie X podkreślił, że jest szansa na to, że Rychlicki dołączy do Warty Zawiercie. Jak zauważył, zbroją się nie tylko "Jurajscy Rycerze", ale też działacze Bogdanki LUK Lublin, która ma sprowadzić m.in. dwóch Japończyków: przyjmującego Rana Takahashiego oraz libero Tomohiro Ogawę.

    "Jeśli lublinianie dołożą do tego wszystkiego Nico Szerszenia oraz środkowego do wyjściowego składu, a w obu przypadkach jest na to szansa, to przed nami, w kampanii ligowej 2026/2027, fascynujące gwiezdne wojny pomiędzy tymi zespołami" - prognozuje, przedstawiając prognozowane składy obu drużyn.

    Zobacz również:

    Michał Winiarski
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Ekipa Winiarskiego naprawdę to robi. Tak się buduje potęga. "Trzeba mieć duże środki"

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Zbliżenie sportowca w białej koszulce patrzącego w górę podczas meczu siatkówki, w tle niewyraźna piłka siatkowa
    Kamil RychlickiPhoto by DILARA IREM SANCAR / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
    Męski zawodnik drużyny siatkarskiej z Włoch stoi z poważnym wyrazem twarzy, w jego kierunku wskazywany jest palec innego zawodnika, co sugeruje intensywną wymianę emocji podczas meczu.
    Kamil Rychlicki w barwach reprezentacji WłochVolleyballWorldmateriały prasowe
    Kamil Rychlicki (z prawej) w barwach reprezentacji Włoch
    Kamil Rychlicki (z prawej) w barwach reprezentacji Włochvolleyballworld.commateriały prasowe
    BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Skrót meczuPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja