Rodzice Kamila Rychlickiego są Polakami, ale przyszły siatkarz urodził się w Luksemburgu, występował zresztą w reprezentacji tego kraju. W 2025 roku zadebiutował z kolei we włoskiej kadrze, w której gra dzięki uzyskaniu włoskiego obywatelstwa. Razem z kadrą Italii wywalczył srebro Ligi Narodów i mistrzostwo świata, a po zakończeniu czempionatu przeniósł się do Polski. Po sześciu latach spędzonych we włoskich klubach postawił bowiem na nowe wyzwania i pierwszy raz w karierze podpisał kontrakt z klubem PlusLigi. Wybór padł na ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

29-latek szybko zaaklimatyzował się w nowym zespole i lidze, obecnie jest najlepiej punktującym zawodnikiem rozgrywek, przewodzi też w klasyfikacji najlepszych atakujących. Nic dziwnego, że zaczął wzbudzać zainteresowanie mocnych klubów, które chętnie widziałyby takiego zawodnika w swoich szeregach. Wprawdzie sezon PlusLigi trwa w najlepsze, ale jak to tradycyjnie ma miejsce przy głośnych transferach, spekulacje na temat planowanych ruchów pojawiają się już w mediach.

PlusLiga. Kamil Rychlicki może zmienić klub

Niewykluczone, że Rychlicki pozostanie w Polsce i podpisze umowę z innym zespołem PlusLigi. Z najnowszych doniesień Sary Kalisz z TVP Sport wynika, że zainteresowanie sprowadzeniem do siebie reprezentanta Włoch przejawia Aluron CMC Warta Zawiercie.

Według informacji, które dotarły do TVPSPORT.PL, klub szuka atakującego i Kamil Rychlicki jest jednym z najpoważniej analizowanych zawodników

Taki ruch by nie dziwił, szczególnie że Warta poważnie zbroi się przed kolejnym sezonem. Finalista ubiegłorocznej Ligi Mistrzów miał już ustalić transfery Tomasza Fornala i Jakuba Kochanowskiego, czyli czołowych reprezentantów Polski.

Doniesienia Sary Kalisz niejako potwierdził siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, który w serwisie X podkreślił, że jest szansa na to, że Rychlicki dołączy do Warty Zawiercie. Jak zauważył, zbroją się nie tylko "Jurajscy Rycerze", ale też działacze Bogdanki LUK Lublin, która ma sprowadzić m.in. dwóch Japończyków: przyjmującego Rana Takahashiego oraz libero Tomohiro Ogawę.

"Jeśli lublinianie dołożą do tego wszystkiego Nico Szerszenia oraz środkowego do wyjściowego składu, a w obu przypadkach jest na to szansa, to przed nami, w kampanii ligowej 2026/2027, fascynujące gwiezdne wojny pomiędzy tymi zespołami" - prognozuje, przedstawiając prognozowane składy obu drużyn.

Kamil Rychlicki Photo by DILARA IREM SANCAR / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Kamil Rychlicki w barwach reprezentacji Włoch VolleyballWorld materiały prasowe

Kamil Rychlicki (z prawej) w barwach reprezentacji Włoch volleyballworld.com materiały prasowe

