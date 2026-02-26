Włoch zobaczył, co zrobili siatkarze polskiej drużyny i się wściekł. To nie tak miało wyglądać

Katarzyna Koprowicz

Asseco Resovia Rzeszów przed startem sezonu była wymieniana jako poważny kandydat do walki o najwyższe cele, wszak w klubie z Podkarpacia oglądamy utytułowanych siatkarzy, w tym kilku reprezentantów Polski. Zawodnicy jednak nie zawsze spełniają pokładane w nich oczekiwania, a ostatnio wytrącili z równowagi swojego trenera, Massimo Bottiego. Ten w rozmowie z plusliga.pl w gorzkich słowach zrecenzował to, co zrobili siatkarze.

Grupa siatkarzy w sportowych koszulkach świętuje udaną akcję na boisku, jeden z zawodników z numerem 12 wyraża silne emocje, zaciskając pięści i krzycząc, pozostali siatkarze skierowani są w jego stronę.
Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów zaliczyli niedawno kolejne ligowe potknięcieMarta Badowska / PressFocusNewspix.pl

Przed sezonem szeregi Asseco Resovii Rzeszów zasiliły gwiazdy polskiej siatkówki - Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Karol Butryn i Mateusz Poręba. Wydawało się, że tak skonstruowany skład, uzupełniony utytułowanymi zagranicznymi zawodnikami - Yacine Louatim, Klemenem Cebuljem czy Erikiem Shojim, będzie bił się o najwyższe cele.

Zespół prowadzony przez Massimo Bottiego przegrał jednak walkę o Puchar Polski z Bogdanką LUK Lublin, w Lidze Mistrzów wprawdzie zagwarantował sobie udział w play-offach, ale fazę grupową skończył kompromitującą porażką ze Sportingiem. Wpadek nie ustrzega się też w PlusLidze.

Resovia jest niemal pewna miejsca w czołowej ósemce gwarantującego grę w play-offach, ale wciąż walczy o jak najwyższą pozycję, by zapewnić sobie teoretycznie słabszego rywala w ćwierćfinale. Podopieczni Bottiego jednak komplikują sobie to zadanie, w ostatniej kolejce przegrali z PGE GiEK Skrą Bełchatów i po 21 kolejkach zajmują piąte miejsce w tabeli.

    Massimo Botti był zły po meczu Asseco Resovii Rzeszów

    Bezpośrednio po tym meczu Botti, który zazwyczaj jest otwarty na rozmowy z dziennikarzami, nie chciał rozmawiać z mediami. Wywiad z Włochem na oficjalnej stronie PlusLigi pojawił się dopiero kilka dni później i już na początku możemy przeczytać, że trener był zirytowany tym, co zrobili jego podopieczni. Stąd decyzja o tym, by w Bełchatowie nie stanąć do wywiadu.

    "Byłem zły, że nie zagraliśmy na dobrym poziomie. Wiedzieliśmy, jak ważny i cenny dla układu tabeli jest mecz ze Skrą, ponieważ chcemy poprawić naszą pozycję w tabeli przed play-offami. Zajęcie drugiego lub trzeciego miejsca różni się przecież od zajęcia piątego lub szóstego. To oczywiste" - zaczął. I dodał, że po porażce ze Sportingiem w Lidze Mistrzów celem jego drużyny było utrzymać dobry poziom przez cały mecz i go wygrać.

    Zmarnowanie tej szansy trochę mnie sfrustrowało, zwłaszcza bezpośrednio po meczu, kiedy nie lubię na gorąco komentować tego co się wydarzyło
    zdradził.

    PlusLiga traci wielki talent, wybrał Włochy. A ma być najlepszy na świecie

    A na tym nie koniec. Podczas rozmowy Bottiego zapytano o to, czy był rozczarowany porażką w Lizbonie. Ten w odpowiedzi potwierdził, ale jednocześnie wrócił do spotkania ze Skrą, ponownie dając do zrozumienia, jak mocno przeżył wpadkę swoich podopiecznych.

    "Byłem, ale szczerze mówiąc bardziej zdenerwowała mnie i rozczarowała porażka w Bełchatowie niż w Lizbonie. W Lidze Mistrzów i tak przed ostatnim meczem grupowym wiedzieliśmy, że będziemy na drugim miejscu, a nie było do końca wiadomo z kim zmierzymy się w dalszej fazie" - zauważył.

    Asseco Resovia Rzeszów ma do rozegrania jeszcze pięć meczów fazy zasadniczej. Najbliższe spotkanie czeka ją w sobotę 28 lutego, wtedy to na wyjeździe zmierzy się z walczącą o utrzymanie Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.

    Grupa siatkarzy ubranych w czerwono-czarne stroje drużynowe podczas meczu na parkiecie, trener energicznie gestykuluje, a w tle widoczni są kibice oraz oficjele.
    Massimo Botti w otoczeniu siatkarzy Asseco Resovii RzeszówCEV.eumateriały prasowe
    Massimo Botti z trofeum za mistrzostwo Polski, 10.05.2025 r.
    Massimo Botti z trofeum za mistrzostwo Polski, 10.05.2025 r.Michał Janek/REPORTEREast News
    Dwóch siatkarzy przy siatce podczas meczu, jeden atakuje piłkę z wyskoku, drugi próbuje ją zablokować rozpostartymi rękami. W tle widoczne są bandy reklamowe i fragment trybun.
    Kadr z meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia RzeszówMarian ZubrzyckiPAP
    Bartosz Kwolek - najlepsze akcje MVP meczu Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta ZawierciePolsat Sport
