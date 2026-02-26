Włoch zobaczył, co zrobili siatkarze polskiej drużyny i się wściekł. To nie tak miało wyglądać
Asseco Resovia Rzeszów przed startem sezonu była wymieniana jako poważny kandydat do walki o najwyższe cele, wszak w klubie z Podkarpacia oglądamy utytułowanych siatkarzy, w tym kilku reprezentantów Polski. Zawodnicy jednak nie zawsze spełniają pokładane w nich oczekiwania, a ostatnio wytrącili z równowagi swojego trenera, Massimo Bottiego. Ten w rozmowie z plusliga.pl w gorzkich słowach zrecenzował to, co zrobili siatkarze.
Przed sezonem szeregi Asseco Resovii Rzeszów zasiliły gwiazdy polskiej siatkówki - Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Karol Butryn i Mateusz Poręba. Wydawało się, że tak skonstruowany skład, uzupełniony utytułowanymi zagranicznymi zawodnikami - Yacine Louatim, Klemenem Cebuljem czy Erikiem Shojim, będzie bił się o najwyższe cele.
Zespół prowadzony przez Massimo Bottiego przegrał jednak walkę o Puchar Polski z Bogdanką LUK Lublin, w Lidze Mistrzów wprawdzie zagwarantował sobie udział w play-offach, ale fazę grupową skończył kompromitującą porażką ze Sportingiem. Wpadek nie ustrzega się też w PlusLidze.
Resovia jest niemal pewna miejsca w czołowej ósemce gwarantującego grę w play-offach, ale wciąż walczy o jak najwyższą pozycję, by zapewnić sobie teoretycznie słabszego rywala w ćwierćfinale. Podopieczni Bottiego jednak komplikują sobie to zadanie, w ostatniej kolejce przegrali z PGE GiEK Skrą Bełchatów i po 21 kolejkach zajmują piąte miejsce w tabeli.
Massimo Botti był zły po meczu Asseco Resovii Rzeszów
Bezpośrednio po tym meczu Botti, który zazwyczaj jest otwarty na rozmowy z dziennikarzami, nie chciał rozmawiać z mediami. Wywiad z Włochem na oficjalnej stronie PlusLigi pojawił się dopiero kilka dni później i już na początku możemy przeczytać, że trener był zirytowany tym, co zrobili jego podopieczni. Stąd decyzja o tym, by w Bełchatowie nie stanąć do wywiadu.
"Byłem zły, że nie zagraliśmy na dobrym poziomie. Wiedzieliśmy, jak ważny i cenny dla układu tabeli jest mecz ze Skrą, ponieważ chcemy poprawić naszą pozycję w tabeli przed play-offami. Zajęcie drugiego lub trzeciego miejsca różni się przecież od zajęcia piątego lub szóstego. To oczywiste" - zaczął. I dodał, że po porażce ze Sportingiem w Lidze Mistrzów celem jego drużyny było utrzymać dobry poziom przez cały mecz i go wygrać.
Zmarnowanie tej szansy trochę mnie sfrustrowało, zwłaszcza bezpośrednio po meczu, kiedy nie lubię na gorąco komentować tego co się wydarzyło
A na tym nie koniec. Podczas rozmowy Bottiego zapytano o to, czy był rozczarowany porażką w Lizbonie. Ten w odpowiedzi potwierdził, ale jednocześnie wrócił do spotkania ze Skrą, ponownie dając do zrozumienia, jak mocno przeżył wpadkę swoich podopiecznych.
"Byłem, ale szczerze mówiąc bardziej zdenerwowała mnie i rozczarowała porażka w Bełchatowie niż w Lizbonie. W Lidze Mistrzów i tak przed ostatnim meczem grupowym wiedzieliśmy, że będziemy na drugim miejscu, a nie było do końca wiadomo z kim zmierzymy się w dalszej fazie" - zauważył.
Asseco Resovia Rzeszów ma do rozegrania jeszcze pięć meczów fazy zasadniczej. Najbliższe spotkanie czeka ją w sobotę 28 lutego, wtedy to na wyjeździe zmierzy się z walczącą o utrzymanie Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.