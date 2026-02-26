Przed sezonem szeregi Asseco Resovii Rzeszów zasiliły gwiazdy polskiej siatkówki - Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Karol Butryn i Mateusz Poręba. Wydawało się, że tak skonstruowany skład, uzupełniony utytułowanymi zagranicznymi zawodnikami - Yacine Louatim, Klemenem Cebuljem czy Erikiem Shojim, będzie bił się o najwyższe cele.

Zespół prowadzony przez Massimo Bottiego przegrał jednak walkę o Puchar Polski z Bogdanką LUK Lublin, w Lidze Mistrzów wprawdzie zagwarantował sobie udział w play-offach, ale fazę grupową skończył kompromitującą porażką ze Sportingiem. Wpadek nie ustrzega się też w PlusLidze.

Resovia jest niemal pewna miejsca w czołowej ósemce gwarantującego grę w play-offach, ale wciąż walczy o jak najwyższą pozycję, by zapewnić sobie teoretycznie słabszego rywala w ćwierćfinale. Podopieczni Bottiego jednak komplikują sobie to zadanie, w ostatniej kolejce przegrali z PGE GiEK Skrą Bełchatów i po 21 kolejkach zajmują piąte miejsce w tabeli.

Massimo Botti był zły po meczu Asseco Resovii Rzeszów

Bezpośrednio po tym meczu Botti, który zazwyczaj jest otwarty na rozmowy z dziennikarzami, nie chciał rozmawiać z mediami. Wywiad z Włochem na oficjalnej stronie PlusLigi pojawił się dopiero kilka dni później i już na początku możemy przeczytać, że trener był zirytowany tym, co zrobili jego podopieczni. Stąd decyzja o tym, by w Bełchatowie nie stanąć do wywiadu.

"Byłem zły, że nie zagraliśmy na dobrym poziomie. Wiedzieliśmy, jak ważny i cenny dla układu tabeli jest mecz ze Skrą, ponieważ chcemy poprawić naszą pozycję w tabeli przed play-offami. Zajęcie drugiego lub trzeciego miejsca różni się przecież od zajęcia piątego lub szóstego. To oczywiste" - zaczął. I dodał, że po porażce ze Sportingiem w Lidze Mistrzów celem jego drużyny było utrzymać dobry poziom przez cały mecz i go wygrać.

Zmarnowanie tej szansy trochę mnie sfrustrowało, zwłaszcza bezpośrednio po meczu, kiedy nie lubię na gorąco komentować tego co się wydarzyło

A na tym nie koniec. Podczas rozmowy Bottiego zapytano o to, czy był rozczarowany porażką w Lizbonie. Ten w odpowiedzi potwierdził, ale jednocześnie wrócił do spotkania ze Skrą, ponownie dając do zrozumienia, jak mocno przeżył wpadkę swoich podopiecznych.

"Byłem, ale szczerze mówiąc bardziej zdenerwowała mnie i rozczarowała porażka w Bełchatowie niż w Lizbonie. W Lidze Mistrzów i tak przed ostatnim meczem grupowym wiedzieliśmy, że będziemy na drugim miejscu, a nie było do końca wiadomo z kim zmierzymy się w dalszej fazie" - zauważył.

Asseco Resovia Rzeszów ma do rozegrania jeszcze pięć meczów fazy zasadniczej. Najbliższe spotkanie czeka ją w sobotę 28 lutego, wtedy to na wyjeździe zmierzy się z walczącą o utrzymanie Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.

Massimo Botti w otoczeniu siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Massimo Botti z trofeum za mistrzostwo Polski, 10.05.2025 r. Michał Janek/REPORTER East News

Kadr z meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów Marian Zubrzycki PAP

