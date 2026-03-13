Winiarski szóstym Polakiem w historii. 10 lat posuchy, wreszcie koniec

Michał Winiarski zdecydowanie nie może żałować decyzji o przeprowadzce z Gdańska do Zawiercia, która miała miejsce kilka lat temu. Aluron CMC Warta pod jego wodzą poczyniła ogromny postęp i obecnie wymieniana jest jako jeden z głównych faworytów do wywalczenia mistrzostwa kraju. Sama za siebie mówi obecna tabela PlusLigi. "Jurajscy Rycerze" pewnie przewodzą stawce. Niedawno nadeszło potwierdzenie, że już żadna z pozostałych drużyn nie przypuści skutecznego ataku.

"Wszystko jasne! Po raz pierwszy w historii klubu rundę zasadniczą zakończymy jako lider PlusLigi" - ogłosili z dumą osoby odpowiedzialne za media społecznościowe drużyny z województwa śląskiego. Z takich wiadomości najbardziej dumny powinien być Michał Winiarski. Bydgoszczanin zakończył dziesięcioletnią posuchę polskich trenerów. Ostatni raz z identycznego osiągnięcia cieszył się Andrzej Kowal z Asseco Resovią Rzeszów. Utytułowany szkoleniowiec dopiął swego w kampanii 2014/15.

Winiarski dołączył do wąskiej listy. Zaczęło się od Waldemara Wspaniałego

Nie tylko ta dwójka napisała piękną historię siatkówki w kraju nad Wisłą. Na wąskiej liście znajdują się jeszcze cztery inne nazwiska. Od sezonu 2000/01 do 2002/03 fazę zasadniczą regularnie wygrywał Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle Waldemara Wspaniałego. W późniejszych latach pierwszą lokatę zdobywali Ireneusz Mazur (Skra Bełchatów), Jacek Nawrocki (Skra Bełchatów) oraz Piotr Makowski (Delecta Bydgoszcz). Zwłaszcza temu ostatniemu należą się słowa uznania, bo była to spora niespodzianka.

Pod uwagę wzięliśmy wszystkie edycje zmagań od 2000 roku, kiedy to PlusLiga stała się zawodową ligą. Pełne zestawienie przedstawiamy poniżej.

Polscy trenerzy, którzy wygrali fazę zasadniczą PlusLigi:

2000/01 - Waldemar Wspaniały - Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle

2001/02 - Waldemar Wspaniały - Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle

2002/03 - Waldemar Wspaniały - Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle

2004/05 - Ireneusz Mazur - Skra Bełchatów

2005/06 - Ireneusz Mazur - BOT Skra Bełchatów

2009/10 - Jacek Nawrocki - PGE Skra Bełchatów

2010/11 - Jacek Nawrocki - PGE Skra Bełchatów

2011/12 - Jacek Nawrocki - PGE Skra Bełchatów

2012/13 - Piotr Makowski - Delecta Bydgoszcz

2013/14 - Andrzej Kowal - Asseco Resovia Rzeszów

2014/15 - Andrzej Kowal - Asseco Resovia Rzeszów

2025/26 - Michał Winiarski - Aluron CMC Warta Zawiercie

Michał Winiarski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michał Winiarski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michał Winiarski w koszulce sztabu reprezentacji Niemiec Jure MAKOVEC AFP

Polsat Sport Polsat Sport