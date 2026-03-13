Winiarski szóstym Polakiem w historii. 10 lat posuchy, wreszcie koniec
Polscy kibice siatkarscy w środowy wieczór dostali kolejne powody do radości. PGE Projekt Warszawa w spektakularnym stylu odwrócił losy rywalizacji z Itasem Trentino i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wśród ośmiu czołowych ekip już znajduje się na przykład prowadzona przez Michała Winiarskiego Aluron CMC Warta Zawiercie. Szkoleniowiec ekipy z województwa śląskiego także przeżywa miłe chwile. Zaledwie kilka dni temu Bydgoszczanin zapisał się w historii PlusLigi. Przed nim dokonało tego jedynie pięciu trenerów.
Michał Winiarski zdecydowanie nie może żałować decyzji o przeprowadzce z Gdańska do Zawiercia, która miała miejsce kilka lat temu. Aluron CMC Warta pod jego wodzą poczyniła ogromny postęp i obecnie wymieniana jest jako jeden z głównych faworytów do wywalczenia mistrzostwa kraju. Sama za siebie mówi obecna tabela PlusLigi. "Jurajscy Rycerze" pewnie przewodzą stawce. Niedawno nadeszło potwierdzenie, że już żadna z pozostałych drużyn nie przypuści skutecznego ataku.
"Wszystko jasne! Po raz pierwszy w historii klubu rundę zasadniczą zakończymy jako lider PlusLigi" - ogłosili z dumą osoby odpowiedzialne za media społecznościowe drużyny z województwa śląskiego. Z takich wiadomości najbardziej dumny powinien być Michał Winiarski. Bydgoszczanin zakończył dziesięcioletnią posuchę polskich trenerów. Ostatni raz z identycznego osiągnięcia cieszył się Andrzej Kowal z Asseco Resovią Rzeszów. Utytułowany szkoleniowiec dopiął swego w kampanii 2014/15.
Winiarski dołączył do wąskiej listy. Zaczęło się od Waldemara Wspaniałego
Nie tylko ta dwójka napisała piękną historię siatkówki w kraju nad Wisłą. Na wąskiej liście znajdują się jeszcze cztery inne nazwiska. Od sezonu 2000/01 do 2002/03 fazę zasadniczą regularnie wygrywał Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle Waldemara Wspaniałego. W późniejszych latach pierwszą lokatę zdobywali Ireneusz Mazur (Skra Bełchatów), Jacek Nawrocki (Skra Bełchatów) oraz Piotr Makowski (Delecta Bydgoszcz). Zwłaszcza temu ostatniemu należą się słowa uznania, bo była to spora niespodzianka.
Pod uwagę wzięliśmy wszystkie edycje zmagań od 2000 roku, kiedy to PlusLiga stała się zawodową ligą. Pełne zestawienie przedstawiamy poniżej.
Polscy trenerzy, którzy wygrali fazę zasadniczą PlusLigi:
2000/01 - Waldemar Wspaniały - Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle
2001/02 - Waldemar Wspaniały - Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle
2002/03 - Waldemar Wspaniały - Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle
2004/05 - Ireneusz Mazur - Skra Bełchatów
2005/06 - Ireneusz Mazur - BOT Skra Bełchatów
2009/10 - Jacek Nawrocki - PGE Skra Bełchatów
2010/11 - Jacek Nawrocki - PGE Skra Bełchatów
2011/12 - Jacek Nawrocki - PGE Skra Bełchatów
2012/13 - Piotr Makowski - Delecta Bydgoszcz
2013/14 - Andrzej Kowal - Asseco Resovia Rzeszów
2014/15 - Andrzej Kowal - Asseco Resovia Rzeszów
2025/26 - Michał Winiarski - Aluron CMC Warta Zawiercie