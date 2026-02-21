Aluron CMC Warta Zawiercie, jako lider PlusLigi, była zdecydowanym faworytem spotkania, a przed meczem sytuacja rywali jeszcze się pogorszyła. Energa Trefl Gdańsk musiał sobie radzić bez podstawowego atakującego Alaksieja Nasewicza i podstawowego rozgrywającego Josepha Worsleya.

Dobry początek, a potem nerwy faworytów. A od drugiego seta duża zmiana

Mimo to Gdańszczanie w pierwszym secie trzymali się blisko rywali, którzy w PlusLidze ostatni raz przegrali 3 stycznia. Skuteczny był Tobias Brand, nieźle spisywał się zastępujący Nasewicza Damian Schulz.

W pierwszym secie sytuację na boisku rozgrzała jedna z decyzji sędziów. Kiedy przy stanie 14:11 zmienili decyzję po challenge'u, przyznając punkt gościom, rezerwowy środkowy Zawiercian Jurij Gladyr aż wyskoczył z ławki rezerwowych. Z sędziami nie zgadzał się też mocno gestykulujący trener Michał Winiarski, ale sędziowie byli niewzruszeni i zmienili wynik na 13:12.

Do końcówki partii obie drużyny wyruszyły z remisu 20:20. Szalę na stronę gospodarzy przeważył as serwisowy Bartosza Kwolka, choć najwięcej punktów - pięć - zdobył Aaron Russell. Warta wygrała 25:23.

Zawiercianie trzy dni wcześniej zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pokonując SVG Luneburg. Kolejnych rywali już znają: w meczu o wejście do Final Four zmierzą się z Cucine Lube Civitanova.

Dzięki temu, że drużyna Winiarskiego nie gra w dodatkowej fazie play-off, może w pełni skupić się na końcówce fazy zasadniczej PlusLigi. Tyle że w drugim secie sobotniego spotkania ich sytuacja zaczęła się komplikować. Winiarski przy stanie 12:15 w końcu przerwał grę.

W jego drużynie pojawił się problem z przyjęciem, m.in. zagrywek Moustaphy M'Baye. Zawiercianie popełnili łącznie aż siedem błędów, goście tylko jeden - i to Energa Trefl zwyciężył 25:21.

Gra na przewagi dla gości. Potem "odpalił" Mateusz Bieniek

W trzecim secie wyrównana walka trwała. Co prawda Zawiercianie byli o punkt, dwa przed rywalami, ale w drugiej części partii wynik się odwrócił. Brand wykorzystał kontratak, Bartłomiej Bołądź zaatakował w aut, i to Gdańszczanie mieli dwa punkty przewagi.

Gospodarze doprowadzili do remisu 17:17, ale przy zagrywkach Pawła Pietraszki Energa Trefl odskoczył aż na trzy punkty. Wydawało się jednak, że Warta jeszcze opanuje sytuację. Po asie serwisowym Mateusza Bieńka doprowadziła do remisu 22:22. Tyle że przegrała grę na przewagi 24:26.

Zespół z Gdańska był więc już pewny co najmniej punktu do tabeli. A to w meczu z liderem, zwłaszcza na tym etapie sezonu, sporo - w końcu Energa Trefl zajmował przed weekendem siódme miejsce, niemal na granicy strefy play-off.

W czwartym secie walczył o pełną pulę. Po długim fragmencie wyrównanej gry to Zawiercianie objęli jednak prowadzenie 16:13, gdy kontratak po zagrywce Bieńka na punkt zamienił Bołądź. Sytuację skomplikowały jednak problemy Russella - został uderzony piłką w oko i musiał zejść z boiska.

Zastąpił go Jakub Czerwiński, ale gospodarze stracili prowadzenie. Blok Piotra Nowakowskiego sprawił, że to Gdańszczanie wygrywali 20:19. Końcówka tym razem była jednak popisem Zawiercian. Bieniek, który zdobył w tym secie siedem punktów, zakończył wszystko asem serwisowym i o losach meczu przesądził tie-break.

Tie-break w meczu lidera. Aluron CMC Warta Zawiercie walczyła o przedłużenie serii

W piątym secie zdecydowanie lepiej rozpoczęli gospodarze. Prowadzili 4:1, bezbłędny w ataku był Kwolek. Przy stanie 9:5 dla Warty trener rywali Mariusz Sordyl przerwał grę.

Mimo przewagi gospodarzy, na boisku nie brakowało efektownych akcji, z kapitalnymi zagraniami w obronie Jakuba Popiwczaka. Gdańszczanie jeszcze zmniejszyli straty, ale zwycięstwa nie wyrwali. Bołądź przypieczętował zwycięstwo Warty 15:12. Nagroda dla MVP trafiła do Bieńka.

Zwycięstwo 3:2 oznacza dwa punkty dla Warty, która pozostaje na czele tabeli PlusLigi. Energa Trefl o punkt powiększa przewagę nad dziewiątą PGE GiEK Skrą Bełchatów, która goni czołową ósemkę, a w niedzielę zagra z Asseco Resovią Rzeszów.

Bartosz Kwolek, przyjmujący Aluron CMC Warty Zawiercie Art Service PAP

Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty Zawiercie Art Service PAP

Joe Worsley, rozgrywający Energa Trefla, tym razem nie mógł pomóc drużynie Piotr Matusewicz East News

Analiza Jakuba Bednaruka. WIDEO Polsat Sport