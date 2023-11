Wilfredo Leon zdetronizowany? Niebywałe, co zrobił polski siatkarz. Komentatorzy aż nie dowierzali

Trefl Gdańsk próbował postawić się Projektowi Warszawa w hicie PlusLigi, ale ostatecznie musiał uznać wyższość rozpędzonego lidera. Dla przegranej ekipy pewnym pocieszeniem po tym meczu może być fakt, że jeden z zawodników prawdopodobnie pobił rekord należący do Wilfredo Leona. Wyczyn Mikołaja Sawickiego nie umknął uwadze komentatorów Polsatu Sport, którzy aż nie dowierzali w to, co zrobił siatkarz.