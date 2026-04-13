Przed początkiem rywalizacji PGE Projektu Warszawa i Bogdanki LUK Lublin przewagi drużyny ze stolicy można było szukać m.in. w przyjęciu zagrywki. W rozmowie z Interia Sport uwagę zwracał na to choćby Wojciech Drzyzga, były siatkarz i trener, dziś ekspert Polsatu Sport.

"Porównanie obu tych zespołów najgorzej dla Lublina wypada właśnie w linii przyjęcia. To, co mamy w drużynie z Warszawy, to wzorzec takiej formacji" - wskazał trzykrotny wicemistrz Europy.

Mistrzowie Polski najlepsi w sezonie. W tym elemencie wypadli kapitalnie

Jego przewidywania sprawdziły się na boisku w hali Torwar. Warszawianie skończyli mecz z tzw. pozytywnym przyjęciem na poziomie 44 procent, Bogdanka LUK tylko 24 procent. Tyle że zagrywka mistrzów Polski i tak pozwoliła im przełamać rywali, prowadząc do bezcennego wyjazdowego zwycięstwa 3:1.

Lublinianie po pierwszym przegranym secie w drugim "wykręcili" bowiem wręcz niewiarygodny wynik. W jednej partii zdobyli aż siedem punktów zagrywką - kapitalnymi seriami popisali się Wilfredo Leon i Mateusz Malinowski - popełniając przy tym zaledwie trzy błędy. Bilans zysków i strat w tym elemencie wyglądał wręcz zdumiewająco.

Leon odpowiedział rywalom zagrywką, mimo że Warszawianie starali się maksymalnie zmęczyć go własnymi zagrywkami. Ta taktyka przyniosła efekt w niedawnych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, gdzie spotkały się oba zespoły. Wówczas Warszawianie posłali w Leona aż 54 zagrywki i zwyciężyli w Torwarze, a potem awansowali do półfinału.

Rywale znów chcieli "zamęczyć" Wilfredo Leona. Taka "odpowiedział" polski siatkarz

Tym razem aż tak konsekwentni nie byli, choć i tak reprezentant Polski musiał przyjąć najwięcej zagrywek ze wszystkich zawodników na boisku - łącznie 36. To jednak nie powstrzymało Leona przed posłaniem na stronę rywali w sumie pięciu asów serwisowych.

Tyle samo dołożył Malinowski, atakujący drużyny, kolejne dwa środkowy Fynnian McCarthy. To razem złożyło się na 12 punktowych zagrywek - przy 14 błędach. Tym samym mistrzowie Polski wyrównali swój rekord asów serwisowych z tego sezonu - równie dużo posłali ich dotąd tylko raz, w wyjazdowym meczu z Indykpolem AZS Olsztyn. W całej PlusLidze tylko właśnie Olsztynianie oraz Asseco Resovia Rzeszów mogą pochwalić się w tym sezonie większą liczbą asów w jednym meczu - odpowiednio 14 i 13.

Leon punktował również innymi elementami, co złożyło się łącznie na 25 "oczek". To był najlepszy wynik na boisku, ale statuetka dla MVP spotkania powędrowała ostatecznie w ręce Malinowskiego. Najważniejsze dla mistrzów Polski jest jednak to, że prowadzą w rywalizacji do dwóch zwycięstw. I już w sobotę w Lublinie mogą wywalczyć awans do finału PlusLigi.

Wilfredo Leon

Mateusz Malinowski i Wilfredo Leon

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin i trener Stephane Antiga

