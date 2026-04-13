Wilfredo Leon wziął sprawy w swoje ręce. Mistrzowie "odpalili", rekord sezonu wyrównany

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Po pierwszym meczu półfinałowym PlusLigi w Warszawie to Bogdanka LUK Lublin jest bliżej finału rozgrywek. Mistrzowie Polski znaleźli sposób na rywali zwłaszcza w polu zagrywki. W hali Torwar serwowali na tyle dobrze, że wyrównali swój rekord sezonu w liczbie asów serwisowych. Pierwsze skrzypce znów grał w tym elemencie Wilfredo Leon, chociaż rywale robili wszystko, by "zamęczyć" asa reprezentacji Polski i Bogdanki LUK.

Wilfredo Leon w czarno-złotej koszulce LUK Lublin z zaciśniętą pięścią podczas meczu siatkówki
Wilfredo Leon pokazał moc w polu zagrywkiscreen Polsat SportPolsat Sport

Przed początkiem rywalizacji PGE Projektu Warszawa i Bogdanki LUK Lublin przewagi drużyny ze stolicy można było szukać m.in. w przyjęciu zagrywki. W rozmowie z Interia Sport uwagę zwracał na to choćby Wojciech Drzyzga, były siatkarz i trener, dziś ekspert Polsatu Sport.

"Porównanie obu tych zespołów najgorzej dla Lublina wypada właśnie w linii przyjęcia. To, co mamy w drużynie z Warszawy, to wzorzec takiej formacji" - wskazał trzykrotny wicemistrz Europy.

Mistrzowie Polski najlepsi w sezonie. W tym elemencie wypadli kapitalnie

Jego przewidywania sprawdziły się na boisku w hali Torwar. Warszawianie skończyli mecz z tzw. pozytywnym przyjęciem na poziomie 44 procent, Bogdanka LUK tylko 24 procent. Tyle że zagrywka mistrzów Polski i tak pozwoliła im przełamać rywali, prowadząc do bezcennego wyjazdowego zwycięstwa 3:1.

Zobacz również:

Mecz PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin
Ekstraklasa Mężczyzn

Leon dokonał swego, rewanż w Warszawie udany. Pozostał już tylko krok

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Lublinianie po pierwszym przegranym secie w drugim "wykręcili" bowiem wręcz niewiarygodny wynik. W jednej partii zdobyli aż siedem punktów zagrywką - kapitalnymi seriami popisali się Wilfredo Leon i Mateusz Malinowski - popełniając przy tym zaledwie trzy błędy. Bilans zysków i strat w tym elemencie wyglądał wręcz zdumiewająco.

Leon odpowiedział rywalom zagrywką, mimo że Warszawianie starali się maksymalnie zmęczyć go własnymi zagrywkami. Ta taktyka przyniosła efekt w niedawnych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, gdzie spotkały się oba zespoły. Wówczas Warszawianie posłali w Leona aż 54 zagrywki i zwyciężyli w Torwarze, a potem awansowali do półfinału.

Rywale znów chcieli "zamęczyć" Wilfredo Leona. Taka "odpowiedział" polski siatkarz

Tym razem aż tak konsekwentni nie byli, choć i tak reprezentant Polski musiał przyjąć najwięcej zagrywek ze wszystkich zawodników na boisku - łącznie 36. To jednak nie powstrzymało Leona przed posłaniem na stronę rywali w sumie pięciu asów serwisowych.

Tyle samo dołożył Malinowski, atakujący drużyny, kolejne dwa środkowy Fynnian McCarthy. To razem złożyło się na 12 punktowych zagrywek - przy 14 błędach. Tym samym mistrzowie Polski wyrównali swój rekord asów serwisowych z tego sezonu - równie dużo posłali ich dotąd tylko raz, w wyjazdowym meczu z Indykpolem AZS Olsztyn. W całej PlusLidze tylko właśnie Olsztynianie oraz Asseco Resovia Rzeszów mogą pochwalić się w tym sezonie większą liczbą asów w jednym meczu - odpowiednio 14 i 13.

Leon punktował również innymi elementami, co złożyło się łącznie na 25 "oczek". To był najlepszy wynik na boisku, ale statuetka dla MVP spotkania powędrowała ostatecznie w ręce Malinowskiego. Najważniejsze dla mistrzów Polski jest jednak to, że prowadzą w rywalizacji do dwóch zwycięstw. I już w sobotę w Lublinie mogą wywalczyć awans do finału PlusLigi.

Zobacz również:

Paweł Zatorski przez lata był ważną postacią kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia
Reprezentacja siatkarzy

Polski siatkarz o kulisach pożegnania z kadrą. Wspomniał o rozmowie z Grbiciem

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Siatkarz w czarno-żółtym stroju sportowym widoczny na pierwszym planie podczas meczu, z wyraźnym wyrazem skupienia lub rozczarowania na twarzy, w tle rozmazane postaci innych zawodników.
Wilfredo LeonPiotr Matusewicz East News
Siatkarz w żółtym stroju wykonuje dynamiczny atak na boisku siatkarskim, podczas gdy w okrągłym wstawionym kadrze widoczny jest uśmiechnięty mężczyzna również w żółtym ubraniu. W dolnej części zdjęcia widoczne są dłonie przeciwnika próbujące zablokować...
Mateusz Malinowski i Wilfredo Leon (w kółku)CEV.eumateriały prasowe
Trener drużyny siatkarskiej w żółtych strojach omawia strategię z zawodnikami podczas przerwy w meczu, obok stoi kamerzysta rejestrujący wydarzenie.
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin i trener Stephane AntigaCEV.eumateriały prasowe
Wilfredo Leon: Jestem dumny ze swojej drużyny. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

