Wilfredo Leon wrócił do Polski i nie gryzł się w język. Zaczął pomstować. "Za mało"

"Najpierw sprawdzimy, jaka jest jego kondycja fizyczna. Stopniowo będziemy wprowadzać go do gry bez forsowania jego zdrowia. Mamy nadzieję, że Wilfredo będzie gotowy do gry już od pierwszej części sezonu" - mówił w rozmowie z plusliga.pl.

Wilfredo Leon: Chciałbym bardziej odpocząć

I chociaż Leon ma być stopniowo wprowadzany do gry, to nie zmienia faktu, że ma za sobą krótki urlop. Po powrocie z wakacji w rozmowie ze Strefą Siatkówki, którą opublikowano 3 września, nawet nie zamierzał gryźć się w język i zwrócił uwagę na wyzwania, z jakimi mierzą się zawodowi sportowcy.

Leon wprawdzie początkowo pomstował na fakt, że sportowcy mają zazwyczaj krótkie urlopy, ale zarazem przyznał, że on sam mógł liczyć na "pomoc" ze strony trenera i klubu. Otrzymał bowiem zgodę na spędzenie nieco więcej czasu z rodziną. "Jestem bardzo zadowolony, ale trzeba już wracać do pracy" - dodał.

"Jestem w takiej sytuacji, że nawet jeśli córka skończy szkołę to jest jeszcze syn, a następnie jest jeszcze malutka (córka - przyp. red.). Czyli to znaczy, że końcówka mojej kariery będzie na pewno tutaj, w Polsce. To trzeba patrzeć na każdą stronę. W swojej głowie mam pomysł, by już wszystko do końca robić w Polsce. Chcę jednak zobaczyć, jak to wygląda, jak będę się czuć w lidze" - ogłosił.