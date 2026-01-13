Wilfredo Leon wreszcie się doczekał. 559 dni i koniec. Wielkie ogłoszenie

Przyjście Wilfredo Leona do PlusLigi było ogromnym wydarzeniem nie tylko dla całych rozgrywek w kraju nad Wisłą, ale przede wszystkim dla Bogdanki LUK Lublin. Spodziewano się, że przyjmujący reprezentacji Polski może odmienić historię lubelskiego zespołu, ale prawdopodobnie nie oczekiwano, że tempo sukcesów nabierze aż takiego rozpędu. Na pierwsze trofeum Leona w Polsce nie trzeba było długo czekać. Już w pierwszym sezonie sięgnął po mistrzostwo Polski.

Bogdanka LUK Lublin była rewelacją rozgrywek i nie dała szans innym ekipom z PlusLigi. Również i w aktualnych rozgrywkach mistrzowie Polski poczynają sobie bardzo dobrze i z bilansem jedenastu wygranych oraz trzech porażek przewodzą tabeli, mając jeden punkt więcej od PGE Projektu Warszawa. Złoty medal mistrzostw Polski to niejedyny sukces Leona w barwach zespołu z Lublina.

W listopadzie ubiegłego roku dołożył drugie trofeum, a był nim Superpuchar Polski. Lublinianie pokonali Jastrzębski Węgiel i podkreślili, że zdobycie tytułu nie było "jednorazowym wyskokiem". Na kolejny sukces kibice ze wschodu Polski nie musieli czekać długo. Ten przyszedł w minioną niedzielę, 11 stycznia. Bogdanka LUK Lublin sięgnęła po Puchar Polski.

Tym samym Leon i jego koledzy z drużyny skompletowali trzy główne puchary w Polsce. Co jednak warto zaznaczyć i o czym przypomniał sam siatkarz w mediach społecznościowych, dla Leona nie był to pierwszy raz, gdy sięgnął po potrójną koronę. Zwycięstwem w Pucharze Polski skompletował "hattricka" nie tylko na krajowym, ale i międzynarodowym podwórku.

"Kolejny ligowy szlem do kolekcji" - napisał Leon w mediach społecznościowych i dodał zielone "ptaszki" przy Rosji, Włoszech i Polsce. Reprezentant Polski przypomniał, że potrójną koronę wygrywał we wszystkich tych krajach, co trzeba uznać za ogromny sukces. Co więcej, trzy trofea w Polsce zdobył "zaledwie" 559 dni od podpisania kontraktu z Bogdanką LUK Lublin. Niespełna dwa lata wystarczyły, aby Leon dokonał tego, o czym przez lata marzy wielu polskich siatkarzy.

