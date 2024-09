Wilfredo Leon wezwany na pomoc. Drużyna cierpiała, on zadał rozstrzygający cios

PlusLiga. Wilfredo Leon zadebiutował, ale Bogdanka LUK Lublin miała kłopoty

Początek trzeciej partii to już dominacja gospodarzy. Trefl zdołał odrobić straty przy zagrywkach Piotra Orczyka , ale to Bogdanka LUK grała pewniej. W jej składzie w tym secie był Mikołaj Sawicki , który zmienił Wachnika, a także Malinowski. Coraz lepiej funkcjonował lubelski blok. Tym razem set nie miał większej historii. Po cztery punkty dla gospodarzy zdobyli Sawicki i środkowy Fynnian McCarthy, tym razem obyło się bez wejścia Leona i skończyło wygraną 25:19.

To jednak nie był koniec emocji, bo gdańszczanie w czwartym secie wskoczyli na wyższy poziom. Dobre przyjęcie pozwoliło im znów więcej grać środkiem, do tego Droszyński zdobył dwa punkty zagrywką - i prowadzili 14:7. Na boisku ponownie więc pojawił się Leon. Tym razem po raz pierwszy wszedł też w pole zagrywki i pomógł zmniejszyć straty do gości trzech punktów. Po kilku kolejnych minutach Trefl prowadził już tylko 18:17. Leon tym razem dostawał więcej piłek w ataku, ale nie ustrzegł się błędów. W ostatniej akcji to jego koledzy dotknęli jednak siatki i goście doprowadzili do tie-breaka.