Wilfredo Leon "odpalił", rywal rzucił mu wyzwanie. Zwrot w meczu o podium

Przed spotkaniem obie drużyny miały tyle samo punktów w tabeli PlusLigi, ale trzecie miejsce zajmował Indykpol AZS Olsztyn, który wygrał o mecz więcej niż rywale. Na pozycji Bogdanki LUK Lublin odbiły się problemy ze zdrowiem kilku siatkarzy. Co prawda mistrzowie Polski obronili się w Lidze Mistrzów, ale na krajowym podwórku przegrali trzy mecze, a trzy dni temu pokonali Ślepsk Malow Suwałki dopiero po tie-breaku.

We wtorek ich trener Stephane Antiga znów musiał postawić na trzech przyjmujących, ponownie w składzie nie było Kewina Sasaka ani Daenana Gyimaha. Ale gra Lublinian od początku pierwszego seta układała się świetnie.

Znakomity początek mistrzów Polski. Wilfredo Leon w końcu się rozpędził

Zaczęli od prowadzenia 3:0, a potem powiększali przewagę. Po autowym ataku Jana Hadravy wygrywali już 12:6. Problemem gospodarzy była przede wszystkim skuteczność ataków przyjmujących. Ta jednak wynikała również z zagrywek mistrzów Polski.

Fynnian McCarthy czy Hilir Henno wykonywali w tym elemencie świetną pracę, co zaowocowało również czterema punktowymi blokami. Lublinianie wygrali niezagrożeni 25:18.

Olsztynianie w ostatnim meczu z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle pokazali jednak, że potrafią odwracać losy meczu. Trener Daniel Pliński zdecydował się wówczas na pokerową zagrywkę, zmienił aż czterech zawodników, a jego zespół zwyciężył 3:1. Tym razem, przy stanie 2:5 w drugim secie, szkoleniowiec wprowadził na boisko przyjmującego Karola Borkowskiego.

Ale wtedy w polu zagrywki rozpędził się już Wilfredo Leon. W tym secie as reprezentacji Polski i Bogdanki LUK Lublin zdobył zagrywką trzy punkty. Do tego dołożył cztery skuteczne ataki. Koncert Leona dał gościom bezpieczne prowadzenie, przewaga rosła. Przyjęcie znów było kulą u nogi Olsztynian, tym razem zostali rozbici - przegrali 16:25.

Siatkówka. Koncert Bogdanki LUK Lublin przerwany przez Moritza Karlitzka

Na początku trzeciego seta błysnął Aleks Grozdanow. Środkowy mistrzów Polski zanotował dwa punktowe bloki i prowadził 6:1. Gospodarze grali już odmienionym składem, Pliński posłał w bój nie tylko Borkowskiego, ale i atakującego Arthura Szwarca i środkowego Jakuba Majchrzaka.

Indykpol AZS był jednak w stanie zmniejszyć straty. Kiedy zmalały do dwóch punktów, Antiga poprosił o przerwę. Olsztynianie i tak jednak doprowadzili do remisu 12:12. Wystarczyła jednak chwila, by mistrzowie Polski znów odskoczyli. Wykorzystali swoje szanse, w kontrataku nie zawiódł Leon, i mieli trzy punkty przewagi.

Przed końcówką pogubił się nawet Pliński, który chciał wprowadzić na boisko Czecha Hadravę, mimo że na boisku było już trzech obcokrajowców. Ale nie zawiódł Moritz Karlitzek. Wszedł w pole zagrywki przy stanie 22:24. Olsztynianie zdobyli punkt, potem Niemiec posłał trzy asy serwisowe, i to jego zespół wygrał 26:24.

Zmiana na podium PlusLigi. Mistrzowie Polski w natarciu

Choć Lublinianie bezradnie patrzyli, jak Karlitzek wydziera im z rąk trzeciego seta, czwartego rozpoczęli od prowadzenia. Gospodarze odrabiali straty, ale kontratak wykończony przez Henno znów dał Bogdance LUK prowadzenie 11:8.

Indykpol AZS jeszcze się zbliżył, ale wtedy gospodarzy zagrywkami zaskoczył Marcin Komenda, rozgrywający Lublinian. Wypracowane wówczas cztery punkty przewagi wystarczyły, by zamknąć mecz - goście zwyciężyli 25:20.

Po wygranej Bogdanka LUK wraca na podium PlusLigi. Do drugiego PGE Projektu Warszawa traci już tylko punkt.

Indykpol AZS Olsztyn: Hadrava, Siwczyk, Halaba, Tille, Cieślik, Karlitzek - Ciunajtis (libero) oraz Kozub, Szwarc, Majchrzak, Borkowski, Janikowski

Bogdanka LUK Lublin: Henno, Grozdanow, Wachnik, Komenda, McCarthy, Leon - Thales (libero) oraz Malinowski, Czyrek, Prokopczuk

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News

Daniel Pliński, trener Indykpolu AZS Olsztyn Artur Szczepanski/REPORTER East News

Blok siatkarzy Bogdanki LUK Lublin Wojtek Jargiło PAP

Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparcie Polsat Sport