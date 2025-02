Wilfredo Leon jak jednoosobowa armia. Mistrz Europy brutalnie szczery o jego klubowych kolegach

Wilfredo Leon z miejsca stał się gwiazdą PlusLigi

Bartman nie miał litości dla zawodników Bogdanki. "Nikogo nie obrażając..."

Mistrz Europy pokusił się o głębszą analizę i porównał kadrę Bogdanki do innych czołowych zespołów PlusLigi. "Nie ma obok siebie kolejnych reprezentantów Polski czy medalistów igrzysk olimpijskich. Jasne, jest Marcin Komenda, który gdzieś tam w tej około szerokiej kadrze od paru lat, że tak powiem się pojawia, no ale nie możemy porównywać tego do zawodników, którzy grają w Jastrzębiu, ZAKSIE, Projekcie, czy chociażby w Zawierciu" - uważa Bartman. Władze klubu zasłużyły zatem na brawa, bo wiele wskazuje na to, że Leon niebawem przedłuży umowę ze swoim obecnym pracodawcą.