VERVA Warszawa Orlen Paliwa wkrótce jednak zmieni właściciela? Okazuje się, że pomysł przejęcia klubu ze stolicy przez czołowych siatkarzy świata i reprezentantów Polski, Wilfredo Leona i Michała Kubiaka, nie upadł. W rozmowie z Interią Wilfredo Leon przyznaje, że rozmowy w tej sprawie cały czas trwają.

Plan przejęcia klubu z Warszawy przez reprezentantów Polski ujrzał światło dzienne w lutym tego roku. Wydawało się nawet, że siatkarze osiągnęli już porozumienie z obecnym właścicielem klubu Bertrandem Jasińskim i do zamknięcia transakcji pozostały kwestie formalne. Sprawa jak dotąd nie znalazła jednak finału. Nieoficjalnie wiadomo, że znakomici siatkarze byliby skłonni wyłożyć na przejęcie VERVY Warszawa Orlen Paliwa dwa miliony złotych.

Wilfredo Leon po raz pierwszy publicznie przyznał, że chce przejąć VERVĘ. Od razu dodał, że ma plan na to, co zrobić z klubem ze stolicy.

- Tak, rozmowy w sprawie przejęcia VERVY trwają. Temat nie upadł. Zobaczymy, czy się uda zrealizować przejęcie zespołu ze stolicy. Czy już od nowego sezonu wspólnie z Michałem Kubiakiem będziemy właścicielami VERVY? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, co chcielibyśmy w tym klubie zrobić. Cały czas jednak czekamy - mówi Interii Wilfredo Leon.

Słowa 27-letniego, urodzonego na Kubie siatkarza, potwierdzają zatem, że sprawa przejęcia brązowego medalisty ubiegłego sezonu cały czas jest otwarta. Niewykluczone nawet, że do zakończenia rozmów dojdzie jeszcze przed nowym sezonem.

Wilfredo Leon: Za pięć lat Toruń ma walczyć o medale w Plus Lidze

Tymczasem niezależnie od pomysłu zakupu klubu z Warszawy Wilfredo Leon podjął się innego odważnego projektu. Kilka tygodni temu został większościowym udziałowcem drugoligowego klubu UMK Anioły Toruń. Jak zapewnia w rozmowie z nami, w odstępie maksymalnie pięciu lat chce wprowadzić zespół z Torunia do Plus Ligi. Plan jest więcej niż ambitny. W stosunkowo szybkim czasie drużyna ma walczyć nawet o medale.



- Jestem współwłaścicielem klubu z Torunia, mam w nim większość udziałów. To jest wielki projekt. Teraz klub występuje w drugiej lidze, ale chcemy dosyć szybko awansować do pierwszej ligi, a potem do Plus Ligi. Czasy są bardzo trudne, ale mamy taki plan, aby w najbliższych czterech, pięciu latach być już w Plus Lidze i walczyć o medale mistrzostw Polski.

- Poza tym otwieramy wkrótce w Toruniu Akademię dla nastolatków, która ma być przyszłością Aniołów. Pierwszy zespół i właśnie Akademia mają stanowić jeden wspólny projekt - powiedział Interii podczas zgrupowania reprezentacji Polski w Spale Wilfredo Leon.

Przyjmujący reprezentacji Polski i zawodnik Sir Safety Perugia przygotowuje się w Spale do występu reprezentacji Polski w Turnieju Ligi Narodów oraz do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

