Wilfredo Leon bezradny, kolega z kadry już się odgraża. A Michał Winiarski zaciera ręce

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

W środowym hicie PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Bogdankę LUK Lublin, a po spotkaniu rozgrywający mistrzów Polski nie miał wątpliwości - rywale przeważali w jednym elemencie sprawiając, że momentami Wilfredo Leon i spółka byli bezradni. Ze słów jednego z siatkarzy z Zawiercia wynika, że ci mogą wskoczyć na jeszcze wyższy poziom. A to kapitalna wiadomość dla trenera "Jurajskich Rycerzy", czyli Michała Winiarskiego.

Michał Winiarski (L) i jego siatkarze ograli zespół Wilfredo Leona (P)
Michał Winiarski (L) i jego siatkarze ograli zespół Wilfredo Leona (P)FOTO OLIMPIK/MARCIN GOLBA/NurPhotoAFP

Starcie aktualnego mistrza z wicemistrzem Polski, czyli mecz Bogdanki LUK Lublin z Aluron CMC Wartą Zawiercie nie zawiódł - triumfatora wyłonił dopiero piąty set, w którym górą byli "Jurajscy Rycerze". Podopiecznych Michała Winiarskiego do zwycięstwa poprowadził świetnie dysponowany Bartłomiej Bołądź, kończąc mecz z aż 29 punktami na koncie. Atakujący, który przed rokiem został włączony do kadry na turniej olimpijski w Paryżu, zdobył dwa asy serwisowe. W sumie jego drużyna 11 punktów wywalczyła bezpośrednio z zagrywki.

To właśnie ten element sprawił, że zawodnicy Bogdanki mieli poważne problemy. Po meczu przyznał to Marcin Komenda, którego przed kamerą Polsatu Sport zapytano o to, czy zauważa jakiś element gry, w którym rywale przeważali.

"Myślę, że standardowo na tej swojej hali Zawiercie bardzo dobrze zagrywa i zagrywką robili różnicę. Jeśli miałbym wymienić jeden element to właśnie zagrywka Zawiercian, którą bardzo dużo krzywdy nam robili. Ale to wynikało po prostu z ich świetnej dyspozycji w tym elemencie, mało kto na świecie by takie zagrywki przyjmował" - stwierdził.

    PlusLiga. Warta Zawiercie sprawiła problemy Bogdance LUK Lublin

    Rozgrywający, a zarazem kapitan Bogdanki podkreślił, że jego drużyna walczyła o zwycięstwo i pokazała charakter, chociaż były momenty, kiedy to gospodarze mocno atakowali i naciskali na mistrzów Polski.

    Brawo dla Zawiercia, naprawdę zagrali fenomenalne zawody, pokazali dużo jakości. Natomiast my też w wielu momentach graliśmy naprawdę dobrze i możemy być dumni ze swojej postawy. Oczywiście chcieliśmy wygrać, ale z samej postawy możemy być dumni
    dodał.

    Komenda zwrócił uwagę na zagrywkę, która utrudniała grę siatkarzom Bogdanki, z Wilfredo Leonem na czele. Z deklaracji jednego z rywali wynika jednak, że Warta Zawiercie może w tym elemencie prezentować się jeszcze lepiej. Bartłomiej Bołądź, który przed rokiem razem z Leonem sięgał po olimpijskie srebro, w rozmowie z Polsatem Sport "odgrażał" się pozostałym drużynom PlusLigi.

    "Myślę, że stać nas, szczególnie na naszej hali, żeby zagrywać lepiej" - stwierdził. A skonfrontowany z faktem, że jego drużyna miała dużo asów serwisowych, wypalił bez ogródek.

    Sporo błędów też mieliśmy. Mamy jeszcze zapas, trenujemy, walczymy i wierzę, że nasza gra będzie jeszcze szła do góry
    zadeklarował.

    Oba zespoły czekają w najbliższy weekend kolejne wymagające starcia. W sobotę 15 listopada Warta podejmie JSW Jastrzębski Węgiel, z kolei następnego dnia Bogdanka we własnej hali zmierzy się z niepokonaną w tym sezonie Asseco Resovią Rzeszów.

    Barkom-Każany Lwów - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczuPolsat Sport
    Trzech siatkarzy świętuje zdobycie punktu podczas meczu siatkówki, wszyscy ubrani w stroje sportowe, a dwóch z nich ubranych jest w zielono-żółte koszulki i spodenki, natomiast jeden w czerwono-żółtej odzieży. Jasne boisko i siatka siatkarska w tle.
    Siatkarze Aluron CMC Warty ZawiercieJarek PraszkiewiczPAP
    Grupa zawodników drużyny siatkarskiej w czarnych strojach z żółtymi napisami świętuje zdobycie punktu przy siatce na parkiecie sportowej hali.
    Siatkarze Bogdanki LUK LublinJarek PraszkiewiczPAP
    Dwóch siatkarzy w dynamicznej akcji na boisku, jeden ubrany w biało-czerwony strój z numerem 4, drugi w zielonym z numerem 3, między nimi piłka do siatkówki.
    Marcin Komenda w ostatnich miesiącach notuje serię sukcesów w kadrze i klubieAaron Favila/Associated Press/East NewsEast News

