Wielkie transfery nie wystarczyły. Koniec marzeń o medalu!

Damian Gołąb Ekstraklasa Mężczyzn

Asseco Resovia ponownie musi odłożyć marzenia o powrocie do czołówki siatkarskiej PlusLigi. W drugim ćwierćfinale drużyna z Podkarpacia przegrała we własnej hali 1:3 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. To goście zagrają o pierwszy w historii klubu medal, rzeszowianom zostaje walka o piąte miejsce.

Zdjęcie PlusLiga. Facundo Conte w meczu z Asseco Resovią popisywał się ekwilibrystycznymi zagraniami / PAP/Darek Delmanowicz / PAP