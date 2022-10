Wielkie rozczarowanie w polskiej lidze. Trzeba zapomnieć o medalu?

Tyle że ich przeciwnikiem nie był zespół z czołówki, a Ślepsk Malow Suwałki . Drużyna ciekawa, której ambicje raczej nie sięgają jednak wyżej niż do walki o miejsce w fazie play-off. Projekt ambicje ma znacznie większe. Ale może należy mówić o nich już w czasie przeszłym? Po porażce w Suwałkach wprost stwierdził to Jan Firlej .

- Nie na to liczyliśmy. Nie wiem, być może trzeba teraz troszkę zmienić cele na ten sezon i odpuścić sobie walkę o jakieś tam medale . Po prostu na ten moment nie gramy na takim poziomie, trzeba to sobie szczerze powiedzieć. Jestem bardzo zły, sfrustrowany, wkurzony... żeby nie używać mocniejszych słów - przyznał rozgrywający warszawskiego zespołu.

Projekt miał walczyć z ZAKS-ą, a przegrywa z GKS-em i Ślepskiem

Kontuzje osłabiły Projekt Warszawa. Awaryjne rozwiązania nie wypaliły

Ten szkielet Roberto Santillego, nowego trenera drużyny, szybko się jednak posypał. Dwa ciężkie ciosy spadły na linię przyjęcia. 31-letni Tillie miał wnieść doświadczenie, ale wiadomo było, że to zawodnik o delikatnym zdrowiu. Do dziś nie zadebiutował w Projekcie, bo leczy kontuzję jeszcze z mistrzostw świata. A że do tego z urazem wypadł Artur Szalpuk, trzeba było od nowa układać podstawową szóstkę. Awaryjnie sprowadzono do drużyny 39-letniego Kamila Baranka.