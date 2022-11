Wielkie emocje w polskiej lidze. Wygrana okupiona kontuzją

Indykpol AZS w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań, rozbudzonych szóstym miejscem z poprzednich rozgrywek. Przegrał już sześć spotkań, niektóre w nie najlepszym stylu. W poniedziałek siatkarze prowadzeni przez trenera Javiera Webera byli blisko zwycięstwa, ale zmarnowali przewagę w tie-breaku. Goście walczyli do końca i po dwóch porażkach wracają do wygrywania.

Olsztynianie w poprzedniej kolejce przerwali serię porażek, pokonując Barkom Każany Lwów. W poniedziałek znów musieli sobie radzić bez kontuzjowanych Moritza Karlitzka i Dawida Siwczyka , za to do gry po chorobie wrócił Karol Butryn .

Indykpol AZS Olsztyn odrabia straty. Wyrównana rywalizacja na korzyść gospodarzy

Tie-break w Iławie. Dwa punkty dla Ślepska

W czwartym secie to goście dość szybko wypracowali sobie minimalną, dwupunktową przewagę. Utrzymał ją jednak tylko do połowy seta. A po sprytnej zagrywce Averilla to olsztynianie prowadzili 17:16. Tyle że po chwili dwa razy na blok nadział się Mateusz Poręba. Sporo winy ponosił za to jednak również Joshua Tuaniga, który mocno ryzykował przy tych wystawach. Weber po chwili ściągnął go z boiska. Seta uratować się już jednak nie udało, gospodarze przegrali 23:25.