Wielkie emocje w finale PlusLigi. Skończyło się awanturą

W tym sezonie jastrzębianie w swojej hali głównie wygrywali. Akurat Warta potrafiła jednak wygrać w Jastrzębiu-Zdroju, i to całkiem niedawno - w marcu, pod koniec rundy zasadniczej. I początek spotkania w wykonaniu gości był całkiem dobry. Gra była wyrównana, Miguel Tavares szybko i często zaczął grać środkiem z Mateuszem Bieńkiem . To zawiercianie zdobyli też pierwsi punkt blokiem, a w tym elemencie wyraźnie przegrali z rywalami w pierwszym spotkaniu .

Jastrzębski Węgiel rozpędził się w drugim secie. W trzecim zawiercianie poprawili zagrywkę

Gospodarzy dopingowała wypełniona po brzegi hala w Jastrzębiu-Zdroju. W drugim secie doping zaczął jeszcze bardziej nieść jastrzębian , prowadzili 6:3. W końcu pokazał się Norbert Huber , który dopiero w drugiej partii wykonał pierwszy atak. Dla porównania Bieniek, inny wybitny środkowy, był na tym etapie meczu najlepiej punktującym zawodnikiem Warty. Ale to prowadzenie jastrzębian jeszcze wzrosło, przy stanie 12:8 trener gości Michał Winiarski poprosił o przerwę.

W trzecim secie znów szybko odskoczyli na trzy punkty, ale tym razem zawiercianie nie pozwolili im na zbudowanie większej przewagi . Objęli prowadzenie 8:7, kiedy w zagrywce z dobrej strony pokazał się Karol Butryn . Wkrótce mieli dwa punkty przewagi. A po bloku Miłosza Zniszczoła było już 15:12. Jeszcze jedno "oczko" do tej przewagi dołożył wprowadzony na zagrywkę Gąsior. Asem serwisowym w końcówce popisał się jeszcze Kwolek i goście wygrali pewnie, 25:19.

PlusLiga. O złocie zdecyduje trzeci mecz

Emocji było mnóstwo. Zawiercianie przeciągali wynik na swoją stronę, ale gospodarze cały czas doprowadzali do remisu. W końcu to goście mieli piłkę meczową przy stanie 24:22. Doprowadzili do niej przy wielkich pretensjach ze strony gospodarzy, którym sędzia nie pozwolił przerwać gry - Marcelo Mendez chciał poprosić o przerwę. Huber obejrzał żółtą kartkę. Skończyło się wygraną 25:23, ale też wybuchem złości Jakuba Popiwczaka. Gospodarze sugerowali błąd ustawienia rywali, sędziowie się z nimi nie zgodzili. Nagrodę dla MVP spotkania otrzymał Kwolek, ale skończyło się awanturą.