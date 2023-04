Wielki zwrot akcji w walce o półfinał. Faworyt na łopatkach

Po sobotniej porażce trener Aluronu Michał Winiarski postawił na Marcina Walińskiego , który zastąpił w szóstce Bartosza Kwolka . Po kilku wyrównanych minutach w połowie pierwszego seta to gospodarze zaczęli jednak wypracowywać sobie przewagę. P rzy zagrywkach Karola Butryna objęli prowadzenie 14:11.

Punkt do przewagi asem serwisowym dołożył jeszcze Moritz Karlitzek. Zawiercianie na chwilę opanowali problemy z przyjęciem i zmniejszyli straty do zaledwie punktu. Końcówka znów należała jednak do olsztynian, których napędzał świetnie dysponowany Butryn. Atakujący zdobył w tym secie dziewięć punktów, jego zespół wygrał 25:23.