Wielki transfer w polskiej lidze. Kapitan Grbicia zmienia klub. Jest potwierdzenie

W czwartkowe południe PGE Projekt Warszawa poinformował o transferze kapitana reprezentacji Polski.

- Aleksander Śliwka oficjalnie zasila szeregi PGE Projektu Warszawa! Sezon zapowiada się niesamowicie - do zobaczenia na Torwarze! - czytamy w komunikacie warszawskiego klubu.

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Aleksander Śliwka wraca do Polski. Oto jego nowy klub

- Sprowadzenie Aleksandra Śliwki na dwa sezony to jasny sygnał, w które miejsce europejskiej siatkówki celujemy. Doskonale pamiętamy też, jakim wsparciem był dla nas jego krótki pobyt pod koniec ubiegłych rozgrywek, gdy błyskawicznie wszedł do drużyny na zasadzie transferu medycznego. Olek to lider, kapitan reprezentacji Polski i człowiek, który doskonale wie, jak wygrywa się najcenniejsze trofea. Jego charakter, niesamowite doświadczenie oraz sportowe umiejętności idealnie wpisują się w wysokie ambicje klubu - podkreśla Piotr Gacek, prezes zarządu i dyrektor sportowy PGE Projektu Warszawa.

Śliwka już w przeszłości występował w klubie ze stolicy. W sezonie 2014/2015 trafił do Warszawy na zasadzie wypożyczenia z Asseco Resovii Rzeszów. Z kolei 30 kwietnia 2026 roku dołączył do drużyny jako transfer medyczny na ostatnie dwa tygodnie kluczowej fazy rozgrywek sezonu 2025/2026 wobec kontuzji Bartosza Bednorza.

Cieszę się, że po krótkim pobycie w Warszawie pod koniec zeszłego sezonu jako transfer medyczny, teraz dołączam do drużyny na stałe. Klub ma wysokie cele i ambicje sportowe, tak samo jak ja. Wracam z dużą motywacją i nie mogę się doczekać startu przygotowań oraz pierwszych meczów przed naszymi kibicami

Śliwka w poprzednim sezonie reprezentował barwy Halkbanku Ankara. Wcześniej występował m.in. w Suntory Sunbirds, a także Asseco Resovii Rzeszów, Indykpolu AZS Olsztyn oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.





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