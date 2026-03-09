Wielki sukces Winiarskiego. To już potwierdzone, tego nie było od lat

Zmagania w PlusLidze powoli wchodzą w decydującą fazę. Za kilka tygodni rozpoczną się długo wyczekiwane przez kibiców ćwierćfinały. Wejdzie do nich tylko osiem czołowych ekip. Walka o to, by znaleźć się w elitarnym gronie trwa w najlepsze. Nie poddaje się choćby mające problemy finansowe JSW Jastrzębski Węgiel. Do tego dochodzą takie ekipy jak ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Energa Trefl Gdańsk czy PGE GiEK Skra Bełchatów. Którejś z nich na pewno nie zobaczymy w finałowej części zmagań, co powoduje, że robi się nerwowo.

W zgoła odmiennych nastrojach znajdują się między innymi siatkarze Aluron CMC Warty. Finaliści poprzedniej edycji Champions League są już pewni awansu do play-off. "Jurajscy Ryczerze" ze sporą przewagą prowadzą w tabeli i wczoraj dostali kolejne powody do świętowania. Osoby odpowiedzialne za media społecznościowe drużyny pochwaliły się radosnym komunikatem. "Wszystko jasne! Po raz pierwszy w historii klubu rundę zasadniczą zakończymy jako lider PlusLigi" - ogłosili z dumą. Z tego typu wieści ucieszy się zwłaszcza Michał Winiarski.

Michał Winiarski napisał historię w PlusLidze. Wielki sukces Aluron CMC Warty

Bydgoszczanin przeszedł do historii polskiej siatkówki. 42-latek został pierwszym szkoleniowcem z naszego kraju od 2015 roku, który triumfował w fazie zasadniczej PlusLigi. Ostatni raz tej sztuki dokonał Andrzej Kowal wraz z Asseco Resovią Rzeszów. Wspomniana ciekawostka pojawiła się na portalu "siatka.org". "Zawiercianie mają za sobą serię dziesięciu zwycięstw, którą mogą jeszcze przedłużyć w nadchodzących spotkaniach z Bogdanką LUK Lublin oraz ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Niezależnie od wyniku, fotel lidera fazy zasadniczej pozostanie jednak w Zawierciu" - napisała autorka materiału.

Fotel lidera przed ćwierćfinałami jest oczywiście powodem do dumy, ale najważniejsze mecze dopiero przed podopiecznymi popularnego "Winiara". Gracze grający w żółto-zielonych barwach poza PlusLigą rywalizują także w Lidze Mistrzów. Cel w obu rozgrywkach? Końcowe zwycięstwo.

