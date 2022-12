Wielki rewanż w hicie ligi. Reprezentant Polski z czerwoną kartką

ZAKSA dwa ostatnie spotkania przegrała po tie-breakach. W dodatku w piątek musiała radzić sobie bez podstawowego libero Erika Shojiego . Mimo to zatrzymała rozpędzonego wicelidera PlusLigi, kończąc serię 12 ligowych zwycięstw zawiercian . Zmniejszyła też straty do podium tabeli i zrewanżowała się Aluronowi za jesienną porażkę 1:3.

Ważne punkty zdobywał też Dawid Konarski , który popisał się blokiem i asem serwisowym. W drugiej części partii zawiercianie mieli już sześć "oczek" przewagi. Nieco zmniejszył ją Huber. 24-letni środkowy wrócił do gry po 233 dniach przerwy - pauzował po zerwaniu ścięgna Achillesa . Popisał się asem serwisowym, ale po chwili tym samym odpowiedział Bartosz Kwolek . Aluron wygrał 25:20.

Nerwy i zwroty akcji. Aluron CMC Warta Zawiercie nie wykorzystał szansy

Od początku spotkania rozgrywający obu drużyn dość chętnie korzystali ze środkowych. To nie zmieniło się w drugim secie, który długo był wyrównany. Goście odskoczyli na trzy punkty w połowie seta, gdy dwa punkty zagrywką zdobył Miguel Tavares . Kędzierzynianie szybko wyrównali - udało im się zablokować atak Kovacevicia, a za protesty czerwoną kartkę obejrzał Kwolek . To oznaczało dodatkowy punkt dla rywali.

Oddech drużynie po wyrównanym okresie dał as serwisowy Konarskiego, ale po błędzie Kovacevicia ZAKSA doprowadziła do gry na przewagi. I przeciągnęła w niej zwycięstwo na swoją stronę - decydujący punkt blokiem zdobył Aleksander Śliwka .

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle goni czołówkę. Rewanż na Aluronie

Trzeci set nie najlepiej rozpoczął Kwolek, który w piątek słabo spisywał się w ataku. Trener gości Michał Winiarski zastąpił go więc Marcinem Walińskim . Kędzierzynianie wyraźnie złapali właściwy rytm, pojedynczymi blokami popisywał się Kaczmarek.

Na boisku wciąż nie było spokojnie, żółtą kartkę za opóźnianie gry obejrzał Śliwka. ZAKSA prowadziła jednak z bezpieczną przewagą, oscylującą wokół trzech, czterech punktów. A kapitan kędzierzynian pomagał drużynie nawet w nietypowych sytuacjach, na przykład zdobywając punkt blokiem na środku siatki. Goście - również blokiem - jeszcze zmniejszyli straty, ale kędzierzynianie doprowadzili sprawę do końca. Ostatniej akcji towarzyszyły protesty zawiercian, skończyło się jednak wygraną gospodarzy 25:22 . MVP spotkania został wybrany Marcin Janusz .

Komplet punktów zmniejsza straty mistrzów Polski do podium PlusLigi - to obecnie pięć "oczek". Kędzierzynianie zwycięsko kończą rok pełen sukcesów, w którym zdobyli w mistrzostwo i krajowy puchar, a do tego dołożyli triumf w Lidze Mistrzów.