Po tym, jak Paweł Zatorski postanowił zrobić sobie przerwę od występów w reprezentacji Polski, podstawowym libero kadry został Jakub Popiwczak. Nikola Grbić na najważniejsze turnieje, w tym finały Ligi Narodów czy mistrzostwa świata, zabierał także Maksymiliana Graniecznego. 20-latek dopiero zbiera pierwsze szlify w seniorskiej kadrze, ostatni sezon był jego debiutanckim. A i tak szybko udowodnił swoją wartość i zyskał zaufanie serbskiego szkoleniowca.

Kibice siatkówki mieli nadzieję, że Granieczny świetną formę z występów w biało-czerwonych barwach przekuje na równie dobrą grę w PlusLidze. Od sezonu 2025/2026 Granieczny miał być bowiem podstawowym libero JSW Jastrzębskiego Węgla, zastępując w tej roli... Popiwczaka, który przeszedł do Aluron CMC Warty Zawiercie. Niestety, 20-latek doznał groźnej kontuzji dłoni podczas turnieju towarzyskiego przed startem rozgrywek i przegapił pierwsze mecze PlusLigi.

Granieczny po raz pierwszy w trwającej kampanii na boisko wybiegł 22 listopada w meczu z beniaminkiem Chełma. I wrócił na dobre, meldował się na parkiecie w każdym kolejnym meczu ligowym. Jego forma rośnie, o czym świadczy ostatni komunikat PlusLigi. Na stronie rozgrywek opublikowano "drużynę 13. kolejki", a w niej pojawiło się nazwisko Graniecznego.

Maksymilian Granieczny wyróżniony. PlusLiga ogłasza ws. siatkarza

Libero został wyróżniony już po meczu 11. kolejki z Barkomem Każany Lwów, ale wówczas trafił jedynie na "ławkę rezerwowych". Teraz włączono już go do drużyny marzeń, co oznacza, że Granieczny zalicza wręcz spektakularny powrót na ligowe parkiety.

Piąte zwycięstwo z rzędu odniósł JSW Jastrzębski Węgiel (3:1 z Cuprum Stilonem w Gorzowie), a wyróżniającymi się zawodnikami byli Nicolas Szerszeń (19 pkt. przy 63-procentowej skuteczności) i Maksymilian Granieczny, który miał aż 18 obron!

Poza Graniecznym w "drużynie kolejki" znaleźli się jeszcze dwaj inni kadrowicze Grbicia - atakujący Bartłomiej Boładź z Aluron CMC Warty Zawiercie oraz rozgrywający Jan Firlej z PGE Projektu Warszawa. Wyróżniono także środkowych: Aleksa Grozdanova z Bogdanki LUK Lublin i Jakuba Turskiego z InPost ChKS-u Chełm oraz przyjmujących: Nikolasa Szerszenia z JSW Jastrzębskiego Węgla i Morlitza Karlitzka z Indykpolu AZS-u Olsztyn.

Maksymilian Granieczny w meczu z Rumunią volleyball world materiały prasowe

Maksymilian Granieczny Marcin Golba AFP

Maksymilian Granieczny (z numerem 18) w reprezentacji Polski Marcin Golba/NurPhoto AFP