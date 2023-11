Mateusz Bieniek czekał na to wiele tygodni. Nie było łatwo, trener polskiego siatkarza potwierdza

Mateusz Bieniek po przerwie spowodowanej kontuzją wrócił do gry i zaliczył już debiut w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Występy polskiego siatkarza z pewnością uspokoją kibiców, którzy obawiali się o doświadczonego siatkarza, który bez gry pozostawał przez wiele tygodni. Teraz reprezentant Polski jest powoli wprowadzany do składu, co wynika z planu, o którym w rozmowie z Polsatem Sport opowiedział Michał Winiarski.