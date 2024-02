Trener Asseco Resovii Giampaolo Medei zaskoczył składem na sobotnie spotkanie. Po zwycięskim złotym secie w Pucharze CEV , dzięki któremu rzeszowianie awansowali do półfinału rozgrywek, dał odpocząć kilku gwiazdom z Karolem Kłosem i Toreyem Defalco na czele. W połączeniu z kontuzjami - grać nadal nie może trzech zawodników - dało to mocno rezerwową szóstkę.

Wrócił do niej m.in. Fabian Drzyzga , kilka tygodni temu odstawiony od podstawowego składu . Od początku nękał rywali przede wszystkim świetnymi zagrywkami. Już w pierwszym secie popisał się asem serwisowym. To samo zrobił Jakub Bucki , rezerwowy atakujący Asseco Resovii. Już w pierwszym secie zdobył siedem punktów i był motorem napędowym drużyny.

Asseco Resovia szła po wygraną 3:0. Nagle rywale odmienili grę

Wystarczyła jednak chwila, by Resovia prowadziła 14:6. Co prawda Bucki popełnił błąd w ataku, ale cały czas wielkie problemy w ofensywie mieli goście. Drzyzga w kolejnym podejściu do zagrywek zdobył jeszcze jeden punkt, do tego dodał interwencje w obronie. Rywale mieli tylko chwile lepszej gry, gdy dwoma świetnymi zagrywkami popisał się Remigiusz Kapica. Przewaga rzeszowskich siatkarzy sięgała już jednak wówczas dziewięciu punktów i na pogoń było za późno. Drużyna z Podkarpacia wygrała 25:19.