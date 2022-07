Wielki powrót byłego selekcjonera. Czekał dziewięć lat

Nawrocki był łączony z zespołem z Radomia od kilku tygodni. W piątek klub oficjalnie potwierdził, że 57-letni szkoleniowiec w przyszłym sezonie będzie pracować z radomskimi siatkarzami. Na stanowisku trenera zastąpi Jakuba Bednaruka, który zajął z drużyną 13. miejsce w tabeli PlusLigi.

Dla Nawrockiego to powrót do pracy w męskiej lidze po dziewięciu latach przerwy. Gdy w 2013 roku żegnał się z PGE Skrą Bełchatów, był jednym z najbardziej utytułowanych polskich trenerów. Z klubem zdobył dwa mistrzostwa Polski, a w 2012 roku był o włos od triumfu w Lidze Mistrzów - ostatecznie jego drużyna przegrała finał z Zenitem Kazań dopiero po tie-breaku.

Siedem lat z żeńską siatkówką

W 2011 roku Nawrocki był nawet kandydatem do objęcia męskiej reprezentacji Polski, ale nie chciał wówczas zrezygnować z pracy w klubie i pomysł z zatrudnieniem Polaka upadł - PZPS wybrał wówczas Włocha Andreę Anastasiego. W 2015 r. Nawrocki spełnił jednak marzenie o pracy z kadrą, tyle że objął drużynę polskich siatkarek.

Pracował z reprezentacją przez sześć lat. Odmłodził kadrę, a jego najlepszym wynikiem było czwarte miejsce na mistrzostwach Europy w 2019 r. Później jednak tak dobrych rezultatów nie było, część zawodniczek napisała nawet oświadczenie, w którym prosiły o zmianę trenera. Z gry w drużynie narodowej zrezygnowała Joanna Wołosz.

Sam Nawrocki rozstał się jednak z kadrą dopiero jesienią 2021 r. Wybrał pracę w klubie, Grupie Azoty Chemiku Police. Nie dotrwał do końca sezonu - w lutym pożegnał się z klubem po porażce w Pucharze Polski. Drużyna już bez niego sięgnęła po mistrzostwo kraju.

Obiecujące transfery i trudne zadanie Jacka Nawrockiego

Nawrocki nie będzie mieć łatwego powrotu do PlusLigi. Czarni w ostatnim sezonie niemal do końca walczyli o utrzymanie w elicie. 13. miejsce nie zadowoliło działaczy klubu, który chce przyciągnąć kibiców do niedawno otwartej hali.

Oprócz Bednaruka po nieudanym sezonie z Radomiem pożegnało się kilku podstawowych siatkarzy - m.in. kapitan Alexander Berger, rozgrywający Michał Kędzierski oraz środkowy Michael Parkinson. W ich miejsce do drużyny dołączyli m.in. Paweł Woicki, Timo Tammemaa i Brazylijczyk Mauricio Borges, mistrz olimpijski z 2016 roku.

Czarni najbliższy sezon rozpoczną w pierwszy weekend października spotkaniem z LUK-iem Lublin.

