Wielki mecz reprezentanta Polski. Przedłużył nadzieje na medal

Rywalizacja drugiego i siódmego zespołu fazy zasadniczej trwa nadal. Po dwóch jednostronnych spotkaniach w Zawierciu tym razem obie drużyny zaserwowały kibicom świetne widowisko. Górą był Indykpol AZS, który przedłużył rywalizację co najmniej o jeden dzień .

Zespół z Olsztyna chciał na własnym terenie odrabiać straty z Zawiercia, gdzie dwukrotnie przegrał 0:3 . Zadanie miał jednak utrudnione, bo trener Javier Weber nie mógł skorzystać z Grzegorza Pająka , podstawowego rozgrywającego drużyny. Zastąpił go Karol Jankiewicz .

I to właśnie przy jego zagrywkach olsztynianie szybko odrobili trzypunktową stratę z początku spotkania, doprowadzając do remisu 7:7. Po drugiej stronie dobrze prezentował się jednak Uros Kovacević. Serb łączony z transferem do ligi rosyjskiej nie tylko zdobył w tej partii pięć punktów, ale też mobilizował i upominał kolegów.