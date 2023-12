Wielki klub nie może się podnieść. Siatkarz wprost mówi o wstydzie

Doświadczeni siatkarze PGE GiEK Skry Bełchatów rozczarowani. Nie tak to miało wyglądać

- Przegraliśmy za zero punktów, to bardzo smutne. Zagraliśmy bardzo, bardzo źle. Nie możemy tak grać, musimy więcej chyba trenować. Ciężko to teraz wytłumaczyć, popełniamy błędy w prostych sytuacjach. I cały czas robimy te same błędy, to jest najgorsze. Musimy to poprawić - podkreśla Łomacz.