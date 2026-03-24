We wtorek rozpoczyna się faza ćwierćfinałowa siatkarskiej Ligi Mistrzów. Nasz kraj na tym etapie ma aż czterech przedstawicieli: PGE Projekt Warszawa, Bogdankę LUK Lublin, Asseco Resovię Rzeszów i Aluron CMC Wartę Zawiercie.

Zespoły z Warszawy i Lublina zmierzą się w bratobójczym starciu o final four. Pierwsze starcie odbędzie się w stolicy o godz. 18:00, a rewanż zaplanowano na 1 kwietnia w Lublinie.

Faworytami wydają się być mistrzowie Polski, którzy w tegorocznym sezonie dwukrotnie pokonali rywali (3:0, 3:1). Ostatnie starcie miało miejsce zresztą kilka dni temu na warszawskim Torwarze.

Wielki bój o półfinał. Decydował "złoty set". Ostatni taki mecz drużyny z Lublina

Stolica już w przeszłości była świadkiem historycznych wydarzeń z udziałem drużyn z Warszawy i Lublina. W 2024 roku obie ekipy spotkały się w ćwierćfinale PlusLigi. Pierwszy mecz w Lublinie zakończył się zwycięstwem gości 3:1. W rewanżu doszło do kompletnego zwrotu akcji i to Lublinianie wygrali 3:0. O awansie do czołowej czwórki po raz pierwszy w historii PlusLigi zdecydował tzw. złoty set. Warszawianie wrócili w nim do gry i szybko wyszli na prowadzenie 5:2, a emocje buzowały nie tylko na parkiecie.

"Obok boiska znów zawrzało, tym razem to Lublinianie mieli pretensje do sędziów o interpretację jednej z powtórek. Po zmianie stron gościom udało się jednak jeszcze zmniejszyć straty, Projekt wygrywał tylko 11:10. Po asie serwisowym Karola Borkowskiego warszawianie wygrywali już 14:11, a po chwili, po challenge'u na prośbę Grabana, wygrali 15:11. I warszawscy kibice mogli cieszyć się z awansu do półfinału" - relacjonował Damian Gołąb na łamach Interii.

Tym samym Warszawianie znaleźli się w czołowej czwórce i mogli walczyć o medale, a Lublinianom została gra tylko o piąte miejsce w PlusLidze. Kilka miesięcy później do Bogdanki LUK Lublin dołączył m.in. Wilfredo Leon i zespół stał się niepokonany w fazach play-off. Wspomniany dwumecz był ostatnią taką porażką zespołu ze stolicy Lubelszczyzny. W następnym sezonie sięgnął bowiem po Challenge Cup oraz wygrał PlusLigę.

Relacje tekstowe "na żywo" z ćwierćfinałów Ligi Mistrzów będziecie mogli śledzić w Interii Sport. Transmisje telewizyjne do obejrzenia w Polsacie Sport 1.

Historyczny "złoty set" w PlusLidze miał miejsce w ćwierćfinale w 2024 roku Anna Klepaczko Newspix.pl

