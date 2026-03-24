Wielki bój o półfinał. Historyczny "złoty set". Ostatni taki mecz drużyny Leona
Przed nami decydująca faza PlusLigi oraz Ligi Mistrzów. Już we wtorek w tych elitarnych rozgrywkach dojdzie do polsko - polskiego starcia pomiędzy PGE Projektem Warszawa, a Bogdanką LUK Lublin. Dwa lata temu obie ekipy stworzyły niesamowite widowisko, podczas którego napisały się dwie interesujące historie.
We wtorek rozpoczyna się faza ćwierćfinałowa siatkarskiej Ligi Mistrzów. Nasz kraj na tym etapie ma aż czterech przedstawicieli: PGE Projekt Warszawa, Bogdankę LUK Lublin, Asseco Resovię Rzeszów i Aluron CMC Wartę Zawiercie.
Zespoły z Warszawy i Lublina zmierzą się w bratobójczym starciu o final four. Pierwsze starcie odbędzie się w stolicy o godz. 18:00, a rewanż zaplanowano na 1 kwietnia w Lublinie.
Faworytami wydają się być mistrzowie Polski, którzy w tegorocznym sezonie dwukrotnie pokonali rywali (3:0, 3:1). Ostatnie starcie miało miejsce zresztą kilka dni temu na warszawskim Torwarze.
Wielki bój o półfinał. Decydował "złoty set". Ostatni taki mecz drużyny z Lublina
Stolica już w przeszłości była świadkiem historycznych wydarzeń z udziałem drużyn z Warszawy i Lublina. W 2024 roku obie ekipy spotkały się w ćwierćfinale PlusLigi. Pierwszy mecz w Lublinie zakończył się zwycięstwem gości 3:1. W rewanżu doszło do kompletnego zwrotu akcji i to Lublinianie wygrali 3:0. O awansie do czołowej czwórki po raz pierwszy w historii PlusLigi zdecydował tzw. złoty set. Warszawianie wrócili w nim do gry i szybko wyszli na prowadzenie 5:2, a emocje buzowały nie tylko na parkiecie.
"Obok boiska znów zawrzało, tym razem to Lublinianie mieli pretensje do sędziów o interpretację jednej z powtórek. Po zmianie stron gościom udało się jednak jeszcze zmniejszyć straty, Projekt wygrywał tylko 11:10. Po asie serwisowym Karola Borkowskiego warszawianie wygrywali już 14:11, a po chwili, po challenge'u na prośbę Grabana, wygrali 15:11. I warszawscy kibice mogli cieszyć się z awansu do półfinału" - relacjonował Damian Gołąb na łamach Interii.
Tym samym Warszawianie znaleźli się w czołowej czwórce i mogli walczyć o medale, a Lublinianom została gra tylko o piąte miejsce w PlusLidze. Kilka miesięcy później do Bogdanki LUK Lublin dołączył m.in. Wilfredo Leon i zespół stał się niepokonany w fazach play-off. Wspomniany dwumecz był ostatnią taką porażką zespołu ze stolicy Lubelszczyzny. W następnym sezonie sięgnął bowiem po Challenge Cup oraz wygrał PlusLigę.
Relacje tekstowe "na żywo" z ćwierćfinałów Ligi Mistrzów będziecie mogli śledzić w Interii Sport. Transmisje telewizyjne do obejrzenia w Polsacie Sport 1.