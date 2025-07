Wielka zmiana w życiu polskiego siatkarza. To już przesądzone

Wiadomo już jednak, że szeregi zespołu z Podkarpacia zasilą m.in. Karol Butryn i Artur Szalpuk, a stery drużyny przejmie Massimo Botti, czyli włoski trener, który doprowadził Bogdankę LUK Lublin do historycznego mistrzostwa kraju.

"Mateusz to ambitny zawodnik, który w ciągu ostatnich sezonów stał się jednym z najlepszych polskich środkowych. Cieszę się z podpisania dwuletniego kontraktu z Mateuszem. Jestem przekonany, że będzie on mocnym punktem naszej drużyny" - powiedział Piotr Maciąg, Przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Resovii.

Jak przypomniano, Poręba pierwszy seniorski kontrakt podpisał w 2018 roku z Indykpolem AZS Olsztyn, z którym był związany przez pięć kolejnych sezonów. W międzyczasie został wypożyczony do włoskiego Vero Volley Monza na mecze fazy play-off.

Było to niezwykle ważne doświadczenie, które zdecydowanie podniosło jego poziom gry i sprawiło, że stał się jeszcze bardziej cenionym graczem PlusLigi. Następnie Mateusz Poręba reprezentował barwy PGE Skry Bełchatów, w której występował aż do zakończenia sezonu 2023/2024. Miniony sezon spędził w Kędzierzynie, a najbliższe dwa lata reprezentować będzie barwy Asseco Resovii Rzeszów

Poręba obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski - niespełna 26-letni środkowy razem z kolegami z kadry pojechał na turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów do chińskiego Xi'an, później Nikola Grbić zabrał go do Chicago. Poręba swoją szansę otrzyma także w Gdańsku, gdzie w dniach 16-20 lipca "Biało-Czerwonoi" rozegrają kolejne spotkania.