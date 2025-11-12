Wielka niespodzianka w PlusLidze. Niemiec nie ma litości, drużyna już na podium

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w środę nadal musieli sobie radzić bez dwóch kontuzjowanych zawodników - libero Kuby Hawryluka i atakującego Arthura Szwarca. Ale ich absencji na boisku nie było widać.

W spotkaniu ze Ślepskiem Malow, czyli ostatnią drużyną tabeli PlusLigi, szybko objęli prowadzenie. Odskoczyli właściwie na samym początku po zagrywce atakującego Jana Hadravy. Kilka akcji później prowadzili już 9:5.

Siatkarze z Suwałk nie potrafili poważniej zagrozić olsztynianom zagrywką. Po drugiej stronie kapitalnie spisywał się za to Moritz Karlitzek. Niemiecki przyjmujący był wybierany MVP we wszystkich trzech poprzednich zwycięstwach Indykpolu AZS. W pierwszej partii w Suwałkach skończył komplet ośmiu ataków, a jego zespół wygrał 25:21.

PlusLiga. Popis Moritza Karlitzka, Indykpol AZS Olsztyn na fali

W drugim secie sytuacja się odwróciła. To gospodarze wygrali trzy pierwsze akcje, kontrataki kończył Bartosz Filipiak. Z czasem jednak olsztynianie odrobili straty i doprowadzili do remisu. A potem sytuacja się powtórzyła - Ślepsk Malow objął prowadzenie 18:15, a po chili i bloku Seweryna Lipińskiego był remis 18:18.

Trener zespołu z Suwałk Dominik Kwapisiewicz poprosił o przerwę, w trakcie której rozmawiał z rozgrywającym Kamilem Droszyńskim. Tyle że po tej rozmowie trzy kolejne akcje wygrali goście. W polu zagrywki presję na rywali wywierał Paweł Halaba, a dzieła zniszczenia dokonał serwisem Łukasz Kozub, rezerwowy rozgrywający Indykpolu AZS. Ich drużyna wygrała 25:20.

Trzecia partia to ważna zmiana w drużynie z Suwałk - od początku seta na boisku pojawił się rezerwowy rozgrywający Karol Jankiewicz. Ale gospodarze zaczęli fatalnie, od stanu 0:4. Co prawda z czasem niemal dopadli rywali, jednak nie udało im się przejąć inicjatywy.

Wśród zawodników Ślepska Malow mocno szwankowało przyjęcie. Asami serwisowymi popisywał się rozgrywający olsztynian Johannes Tille i Indykpol AZS prowadził już 17:10. Kwapisiewicz szukał punktów, prosząc o challenge, ale jego drużyny już nic nie zdołało uratować.

Indykpol AZS zakończył seta wynikiem 25:15, a cały mecz zwycięstwem 3:0. Po raz czwarty MVP został wybrany Karlitzek. Dzięki wygranej olsztynianie awansowali właśnie na drugie miejsce w ligowej tabeli.

Ślepsk Malow Suwałki: Filipiak, Nowakowski, Honorato, Droszyński, Smith, Asparuhow - Kubacki (libero) oraz Wierzbicki, Mariański (libero), Kwasigroch, Jankiewicz, Panou

Indykpol AZS Olsztyn: Hadrava, Lipiński, Halaba, Tille, Majchrzak, Karlitzek - Ciunajtis (libero) oraz Borkowski, Kozub

Jakub Nowak: Był stres, ale cieszy to, że wygrywamy w naszej hali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Daniel Pliński i jego Indykpol AZS Olsztyn znów zwyciężają Artur Szczepanski/REPORTER East News

Moritz Karlitzek, Jan Hadrava i Kuba Hawryluk z Indykpolu AS Olsztyn Artur Szczepanski/REPORTER Reporter

Jan Hadrava, atakujący Indykpolu AZS Olsztyn Artur Szczepanski/REPORTER Reporter