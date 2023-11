Wielka niespodzianka, faworyt zupełnie zaskoczony. Show polskiego mistrza świata

Wicelider z Warszawy znalazł lepszego od siebie. Siatkarze Projektu, którzy do tej pory byli w PlusLidze nie do pokonania, przegrali pierwszy mecz w tym sezonie. Niespodziewanie ulegli na wyjeździe 1:3 z PGE GiEK Skrą Bełchatów, której bliżej było do ostatniego miejsca w tabeli niż strefy play-off. Bohaterem spotkania został dwukrotny mistrz świata Dawid Konarski, który zagrał jak za swoich najlepszych czasów.